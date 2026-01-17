Thái Lan: Hỏa hoạn liên tiếp tại cơ sở nghiên cứu xe điện và bể chứa dầu

Hai vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã liên tiếp xảy ra tại Thái Lan trong ngày 17/1.

Vụ thứ nhất xảy ra vào lúc 7h00 sáng 17/1, khi ngọn lửa bùng phát tại một cơ sở nghiên cứu và phát triển xe điện (EV) tại xã Sa Si Mum, huyện Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom mà nguyên nhân được cho là do một tấm pin năng lượng mặt trời phát nổ.

Vụ cháy đã thiêu trụi toàn bộ cơ sở nghiên cứu cùng nhiều vật chất, trang thiết bị. Chưa có báo cáo thương vong về người.

Tiếp đó, vào lúc 13h00 cùng ngày, một vụ cháy bể chứa dầu lớn đã xảy ra tại phường Khlong Sam Prawet, quận Lat Krabang, Bangkok.

Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ Lat Krabang đã nhanh chóng đến hiện trường, sử dụng bọt chữa cháy để dập lửa.

Đám cháy đã ảnh hưởng đến một số bể chứa dầu cọ. Hiện chưa có thông tin về thương vong. Nguyên nhân và thông tin chi tiết hơn đang được điều tra./.

