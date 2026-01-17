Đời sống

Thái Lan: Hỏa hoạn liên tiếp tại cơ sở nghiên cứu xe điện và bể chứa dầu

Vụ cháy thiêu trụi toàn bộ cơ sở nghiên cứu và phát triển xe điện (EV) tại xã Sa Si Mum cùng nhiều vật chất, trang thiết bị; trong khi một đám cháy khác đã ảnh hưởng đến một số bể chứa dầu cọ.

Phạm Hải
(Ảnh minh họa. Nguồn: REX/TTXVN)
(Ảnh minh họa. Nguồn: REX/TTXVN)

Hai vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã liên tiếp xảy ra tại Thái Lan trong ngày 17/1.

Vụ thứ nhất xảy ra vào lúc 7h00 sáng 17/1, khi ngọn lửa bùng phát tại một cơ sở nghiên cứu và phát triển xe điện (EV) tại xã Sa Si Mum, huyện Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom mà nguyên nhân được cho là do một tấm pin năng lượng mặt trời phát nổ.

Vụ cháy đã thiêu trụi toàn bộ cơ sở nghiên cứu cùng nhiều vật chất, trang thiết bị. Chưa có báo cáo thương vong về người.

Tiếp đó, vào lúc 13h00 cùng ngày, một vụ cháy bể chứa dầu lớn đã xảy ra tại phường Khlong Sam Prawet, quận Lat Krabang, Bangkok.

Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ Lat Krabang đã nhanh chóng đến hiện trường, sử dụng bọt chữa cháy để dập lửa.

Đám cháy đã ảnh hưởng đến một số bể chứa dầu cọ. Hiện chưa có thông tin về thương vong. Nguyên nhân và thông tin chi tiết hơn đang được điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hỏa hoạn #Thái Lan #Năng lượng mặt trời Thái Lan
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Sụt lún nghiêm trọng ở thủ đô Bangkok. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Thái Lan: Sụt lún nghiêm trọng trên đường phố Bangkok

Nguyên nhân vụ sụt được cho là do đường ống nước ngầm bị rò rỉ hoặc do sự xói mòn vì nước tích tụ dưới mặt đường trong thời gian dài, khiến kết cấu đường không chịu được trọng lượng, cuối cùng bị sập.

Hiện trường đám cháy tại làng Guryong, quận Gangnam, Hàn Quốc sáng 16/1/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Cháy gây thiệt hại lớn tại Hàn Quốc và Bangladesh

Ít nhất 6 người thiệt mạng trong vụ cháy tòa nhà dân cư tại thủ đô Dhaka của Bangladesh, trong khi một vụ hỏa hoạn khác tại khu nhà ổ chuột Guryong ở Seoul (Hàn Quốc) buộc hàng trăm người phải sơ tán.

Thông qua hệ thống camera AI, các hành vi vi phạm đều được ghi nhận làm căn cứ xử lý. (Ảnh: CATPHN)

Hà Nội chính thức “phạt nguội” vi phạm trật tự đô thị bằng camera AI

Chỉ trong hai ngày đầu triển khai (14 và 15/1), Công an thành phố Hà Nội đã xử lý “phạt nguội” 48 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường với tổng số tiền phạt hơn 58 triệu đồng. Trong đó, hệ thống camera AI trực tiếp phát hiện 5 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, xử phạt tổng cộng 12,5 triệu đồng.

Coteccons và hành trình "Xây Tết" đong đầy yêu thương

Coteccons và hành trình "Xây Tết" đong đầy yêu thương

Trong tiết trời cuối năm, Coteccons thắp lên những mùa xuân ấm áp qua chương trình “Xây Tết”. Không chỉ tri ân công nhân xây dựng của mình, còn mở rộng đến những người lao động thầm lặng của thành phố