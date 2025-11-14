Xây mới nhà, tái định cư cho hộ có nhà bị lũ cuốn, hoàn thành trước 31/1/2026

Ngày 14/11, Bộ Quốc phòng ban hành Công điện số 7308/CĐ-BQP về việc huy động lực lượng khắc phục nhanh hậu quả sau bão, lũ tại khu vực miền Trung.

Công điện gửi: Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật; các Quân khu: 4, 5; Quân đoàn 34; các Quân chủng: Phòng không-Không quân, Hải quân; Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam; Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa; các Binh chủng: Tăng Thiết giáp, Đặc công, Công binh, Hóa học, Thông tin Liên lạc; các Binh đoàn: 15, 16.

Thực hiện Công điện số 215/CĐ-TTg ngày 13/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân sau bão lũ tại khu vực miền Trung, Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 214/CĐ-TTg ngày 12/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 7271/CĐ-BQP ngày 12/11/2025 của Bộ Quốc phòng về việc khẩn trương tổng kết, đánh giá thiệt hại và tập trung khắc phục nhanh hậu quả bão, lũ tại khu vực Trung Bộ.

Các cơ quan, đơn vị huy động lực lượng, phương tiện cùng cấp ủy chính quyền địa phương, doanh nghiệp tập trung khắc phục nhanh hậu quả bão, lũ, sạt lở đất, sớm ổn định đời sống nhân dân; bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật chủ động phối hợp các cơ quan liên quan, xuất cấp vũ khí vận chuyển kịp thời vật tư, nhu yếu phẩm giúp đỡ các địa phương khắc phục hậu quả bão, lũ; chỉ đạo Cục Quân y phối hợp với các cơ quan, đơn vị y tế tổ chức vệ sinh, phòng dịch, phun khử khuẩn, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân các tỉnh bị ảnh hưởng do bão, lũ.

Bộ Quốc phòng giao Quân khu 4 và Quân khu 5 chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố và các đơn vị thuộc quyền phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị của Bộ Quốc phòng đóng quân trên địa bàn tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện triển khai lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn khẩn trương nhất, nhanh nhất, quyết liệt nhất giúp địa phương khắc phục nhanh hậu quả của bão, lũ.

Đồng thời, bảo đảm nơi ở tạm cho người dân, hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà bị tốc mái, hư hại, hoàn thành trước ngày 20/11/2025; xây dựng mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn, hư hỏng nặng, hoàn thành trước ngày 31/1/2026.

Bên cạnh đó, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói khi có yêu cầu của địa phương; tuyệt đối không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nước sạch...; triển khai lực lượng, thiết bị sẵn sàng hỗ trợ nhà dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, trụ sở, đường sá, nhà xưởng sản xuất, hoàn thành trước ngày 30/11/2025.

Bộ Quốc phòng cũng lưu ý Binh chủng Thông tin liên lạc và Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) khẩn trương khắc phục hạ tầng viễn thông; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, hoàn thành trước ngày 20/11/2025.

Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không-Không quân, Quân đoàn 34, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa và các binh đoàn, binh chủng chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân và nơi thực hiện nhiệm vụ cùng địa phương khắc phục nhanh hậu quả thiên tai khi có đề nghị của địa phương; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh môi trường, bảo đảm sức khỏe cho bộ đội; chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng tránh bệnh tật và ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo về Bộ Quốc phòng qua Sở Chỉ huy Bộ và Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu) để Bộ theo dõi, chỉ đạo.

Lực lượng chức năng tham gia giúp dân xã Tịnh Khê (Quảng Ngãi) khắc phục hậu quả bão số 13. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

* Thời gian vừa qua, bão số 12 và bão số 13 với sức gió mạnh, “lũ chồng lũ, bão chồng bão” đã gây ra thiên tai tại các địa phương từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk; đặc biệt là đợt mưa lũ lịch sử kéo dài tại Huế và Đà Nẵng thiệt hại nặng nề về người, nhà cửa, trường học, cơ sở hạ tầng thiết yếu (điện, viễn thông, giao thông, thủy lợi...), hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là nuôi trồng thủy hải sản, ảnh hưởng rất lớn đến sinh kế, thu nhập, đời sống của nhân dân.

Theo thống kê sơ bộ, tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk, bão lũ đã làm 90 người chết, mất tích; 273 người bị thương; 1.900 nhà bị sập, đổ, trôi; 227.847 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 160.715 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; 3.570 con gia súc, 452.098 con gia cầm chết, hư hỏng; 684 tàu thuyền bị chìm, hư hỏng; 63.328 lồng bè nuôi thủy sản bị thiệt hại; 161 km kênh mương; 64,9 km bờ sông, bờ biển sạt lở; 253 km đường giao thông sạt lở, hư hỏng. Tổng thiệt hại ước tính trên 27.289 tỷ đồng./.

