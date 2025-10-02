Bộ Công an hỗ trợ xây nhà cho các hộ khó khăn bị thiệt hại do bão ở Ninh Bình

Ngày 2/10, tại xã Quỹ Nhất, Bộ Công an phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà cho các gia đình bị thiệt hại do bão số 10 (Bualoi) và hoàn lưu sau bão.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đặng Xuân Phong cho rằng đây là một việc làm đầy ý nghĩa. Những ngôi nhà kiên cố được xây dựng sẽ giúp người dân yên tâm về nơi ở, từng bước thoát khỏi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an chia sẻ với người dân Ninh Bình về những khó khăn, mất mát do ảnh hưởng của bão số 10.

Phát huy tinh thần "Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an", Bộ Công an đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị chức năng thiết kế mẫu nhà, cách thức, phương pháp thực hiện để Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì, chung tay cùng người dân xây dựng nhà ở, góp phần ổn định cuộc sống tại các xã bị ảnh hưởng bởi mưa bão trong thời gian qua.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên đề nghị, thời gian tới, các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Ninh Bình cần tập trung đẩy mạnh các công việc, sớm hoàn thành xây dựng nhà ở để bàn giao cho người dân với tinh thần "nhanh nhất, bền nhất, rẻ nhất."

Chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm cần quan tâm, phối hợp, chung tay cùng lực lượng Công an trong việc xây dựng nhà để người dân bị thiệt hại sớm có nơi ở ổn định.

Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình Đặng Xuân Phong phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Do ảnh hưởng của bão số 10, ở tỉnh Ninh Bình đã có mưa to đến rất to. Đặc biệt, trong sáng 29/9, lốc xoáy bất ngờ xảy ra tại các xã Quỹ Nhất, Hải Thịnh, Hồng Phong… làm 9 người chết, 32 người bị thương; hơn 1.200 nhà dân bị tốc mái, sập đổ và ảnh hưởng; 11 điểm trường học bị thiệt hại; trên 3.100ha hoa màu, cây cối bị ảnh hưởng; gần 160ha nuôi trồng thủy sản của người dân bị ngập; trên 1.500 gia súc, gia cầm bị chết do mưa lũ.

Sau khi thiên tại xảy ra, tỉnh Ninh Bình đã thành lập các đoàn công tác tới thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn; chỉ đạo chính quyền địa phương và lực lượng chức năng khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Văn phòng Bộ Công an quyết định hỗ trợ 24 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi hộ dân 60 triệu đồng để xây nhà mới với tổng kinh phí 1,4 tỷ đồng từ nguồn kinh phí do cán bộ, chiến sỹ đóng góp để hỗ trợ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Tỉnh Ninh Bình cũng hỗ trợ thêm mỗi hộ dân 100 triệu đồng để xây nhà./.

