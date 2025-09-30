Thủ tướng kiểm tra thực tế, chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 10 tại Ninh Bình

Trước tình hình bão số 10 và lốc xoáy gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại nhiều địa phương Bắc Trung Bộ và phía Bắc, trong đó có tỉnh Ninh Bình, tối 30/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến các xã ven biển tỉnh Ninh Bình - nơi bị thiệt hại nặng nề nhất để kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Do ảnh hưởng của bão số 10, những ngày qua, tại tỉnh Ninh Bình đã có mưa to đến rất to và dông, lốc xoáy, gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản.

Toàn tỉnh có 9 người thiệt mạng, 50 người bị thương; 21 nhà bị đổ, sập; 1.186 nhà hư hỏng, tốc mái; nhiều điểm trường học, trạm y tế, nhà xưởng sản xuất bị hư hại; 205 cột điện bị gãy đổ, một số đường dây điện bị đứt; hàng trăm ha hoa màu, nuôi trồng thủy sản bị ngập hỏng.

Riêng tại xã Quỹ Nhất, cơn lốc xoáy vào sáng 29/9 đã cuốn phăng, tốc mái và hư hại nhiều ngôi nhà, đặc biệt làm 4 người thiệt mạng, 7 người bị thương, trong đó nhà sập khiến ông Hoàng Trọng Khiêm và vợ là bà Đoàn Thị Nhi thiệt mạng.

Nhiều đoạn đê biển tại Ninh Bình bị sạt lở. Đặc biệt, triều cường, gió mạnh, sóng biển lớn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đê Hải Thịnh III, xuất hiện ở 3 vị trí sạt lở có chiều dài khoảng 50m.

Tỉnh Ninh Bình đã ban bố tình huống khẩn cấp và tổ chức huy động lực lượng, phương tiện, vật tư tổ chức khắc phục liên tục, xuyên đêm; thực hiện di dời khoảng 2.000 hộ dân trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng sự cố sạt lở đê biển Hải Thịnh III, đến nơi tránh, trú an toàn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới viếng, chia buồn cùng tang quyến ông Hoàng Trọng Khiêm và vợ là bà Đoàn Thị Nhi ở thôn Phú Bình, xã Quỹ Nhất vừa thiệt mạng do lốc xoáy vào sáng 29/9.

Thủ tướng Chính phủ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lời chia buồn sâu sắc tới bà con, chính quyền các địa phương trong tỉnh Ninh Bình bị thiệt hại do bão số 10, đặc biệt là thân nhân các gia đình có người chết, mất tích, bị thương.

Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền tỉnh Ninh Bình và xã Quỹ Nhất quan tâm, động viên các gia đình thiệt hại về người vượt qua mất mát này, hỗ trợ các gia đình tổ chức tang lễ chu đáo cho người quá cố.

Thăm hỏi động viên các gia đình có nhà cửa, hoa màu bị thiệt hại do lốc xoáy tại xã Quỹ Nhất, Thủ tướng Chính phủ bày tỏ chia sẻ sâu sắc với các gia đình trước các thiệt hại, nhất là thiệt hại về người, không gì có thể bù đắp; khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo cho nhân dân, nhất là người yếu thế, lúc khó khăn, thiên tai, hoạn nạn.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Ninh Bình và các xã bị thiệt hại do bão lốc, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ khẩn trương khắc phục hậu quả do bão lốc gây ra, ổn định lại đời sống và sinh hoạt của nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả của bão số 10 tại xã Quỹ Nhất. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm chỗ ở, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân, không để ai bị đói, bị rét, không có chỗ ở; hỗ trợ, huy động lực lượng tại chỗ sửa chữa, dựng lại nhà cho người dân, cũng như sửa chữa trường lớp học để đón học sinh đến trường; bảo đảm công tác khám chữa bệnh cho người dân.

Tối cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sạt lở đê biển Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao tỉnh Ninh Bình đã chủ động, kịp thời khắc phục hậu quả bão, dông, lốc; huy động lực lượng tập trung hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình bị ảnh hưởng.

Cùng với đó, tỉnh đã kịp thời thành lập Ban chỉ huy tiền phương huy động lực lượng, phương tiện, vật tư để chỉ đạo xử lý giờ đầu sự cố sạt, sập đê biển Hải Thịnh III đảm bảo an toàn cho tuyến đê; cơ bản đã hoàn thành công tác khắc phục, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đê biển; đón nhân dân từ nơi tránh trú về nhà.

Đặc biệt, Thủ tướng hoan nghênh lực lượng quân đội, thanh niên, phụ nữ, doanh nghiệp bà con nhân dân địa phương đã nỗ lực chống chọi, vượt qua thời khắc căng thẳng.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với tỉnh Ninh Bình nghiên cứu phương án lâu dài thay vì kè đê, tính toán phương án lấn biển vừa được đất, vừa chống xói lở, vừa có đê mà thêm đất; trước mắt, tỉnh Ninh Bình có đánh giá tổng thể, có phương án lâu dài đảm bảo an toàn các điểm xung yếu trên tuyến đê biển./.

Thủ tướng thăm hỏi người dân bị thiệt hại do lốc xoáy tại Ninh Bình Tối 30/9, Thủ tướng đã đến tỉnh Ninh Bình (khu vực tỉnh Nam Định cũ) thăm, động viên nhân dân và kiểm tra công tác khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân bị ảnh hưởng do bão số 10 gây ra.