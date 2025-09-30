Thường trực Ban Bí thư động viên, hỗ trợ Hà Tĩnh khắc phục hậu quả bão số 10

Chiều 30/9, tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn công tác Trung ương đã tới thăm, động viên, hỗ trợ nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khắc phục hậu quả do cơn bão số 10.

Cùng tham dự có Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh Trần Nhật Tân.

Báo cáo tình hình ứng phó, khắc phục hậu quả của bão, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cho biết tại Hà Tĩnh, bão số 10 đã làm 1 người chết, 15 người bị thương; 84.584 nhà và rất nhiều công trình phụ trợ bị hư hỏng.

Có 408 điểm trường, 68 cơ sở y tế bị hư hỏng, tốc mái. Hạ tầng lưới điện, viễn thông, nước sạch bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Về nông nghiệp, có 1.552ha hoa màu bị đổ ngã (nhiều diện tích cây ăn quả bị đổ gãy); hàng nghìn con gia cầm bị chết... Có hơn 936 ha thủy sản bị ngập, ước tính tổng sản lượng thủy sản bị thiệt hại 1.500 tấn.

Một số vị trí đê điều bị sạt lở, hư hỏng gồm đê Hội Thống đoạn qua xã Đan Hai; kè Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm); đê Hữu Phủ (xã Thạch Khê); đê Tả Nghèn (xã Mai Phụ). Các tuyến đường giao thông bị ngập và chia cắt, bị sụt mái taluy.

Tại Khu Kinh tế Vũng Áng, nhà xưởng chứa than của Nhiệt điện Vũng Áng 2 bị sập đổ hoàn toàn 50.000m2. Tổng kho xăng dầu Giang Nam, Công ty Shian Yun bị tốc mái tòa nhà hành chính và 1 xưởng. Cảng Việt Lào bị sập 4 băng tải, tốc mái 4 kho chứa hàng khoảng 12.000m2.

Tại Khu công nghiệp Gia Lách, Nhà máy Tôn Hoa Sen có nhà văn phòng, nhà xưởng bị tốc mái... Ước tính thiệt hại do bão số 10 gây ra đối với tỉnh Hà Tĩnh khoảng trên 6.000 tỷ đồng. Ngay khi bão tan, tỉnh đã thành lập các đoàn kiểm tra đến tận các địa phương, đặc biệt là các vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng để trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục, đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân trong thời gian ngắn nhất.

Các lực lượng chức năng (công an, quân sự, Đoàn thành niên) đã triển khai đến tất cả các địa phương trên địa bàn để hỗ trợ nhân dân khắc phục sau bão.

Ngành điện lực Hà Tĩnh, các công ty viễn thông trên địa bàn huy động lực lượng, thiết bị, vật tư sửa chữa khắc phục ngay các sự cố trạm biến áp, hệ thống cột điện, đường dây bị hư hỏng, đảm bảo cấp điện ổn định cho toàn bộ hệ thống.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đề xuất Trung ương tiếp tục nghiên cứu tổng thể để hỗ trợ tỉnh đầu tư, nâng cấp các công trình hồ đập, đê điều, các công trình trường học… thiết yếu trên địa bàn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Trần Cẩm Tú gửi tới cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh lời thăm hỏi ân cần, sự sẻ chia sâu sắc trước những thiệt hại, mất mát do bão lũ gây ra; đồng thời biểu dương những nỗ lực và sự vào cuộc khẩn trương, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, các địa phương, đặc biệt là nhân dân tỉnh Hà Tĩnh trong phòng, chống giảm thiểu thiệt hại của cơn bão.

Ông Trần Cẩm Tú đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị, xã hội của tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tập trung cao độ khắc phục kịp thời những hậu quả do bão số 10 gây ra với mục tiêu cao nhất là đảm bảo tính mạng của người dân, ổn định, chăm lo đời sống cho nhân dân và khôi phục các hoạt động phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh.

"Đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhất hiện nay," Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, tỉnh cần quan tâm đến công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng, chống bệnh dịch sau mưa lũ...; khẩn trương khắc phục, sửa chữa, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, điện, đường, trường, trạm, không để thiếu trường, lớp, nơi khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận... tổ chức thăm hỏi, động viên và thực hiện thật tốt chính sách đối với những gia đình có người mất, người bị thương; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để mọi người, mọi nhà và tất cả các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động trong ứng phó hiệu quả với bão lũ, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội góp phần vào sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Ghi nhận các đề xuất kiến nghị của tỉnh, Thường trực Ban Bí thư cho biết sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao quà hỗ trợ nhân dân tỉnh Hà Tĩnh trước thiệt hại do bão số 10 gây ra. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Nhân dịp này, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga, đại diện các nhà tài trợ, doanh nghiệp đã trao hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra. Tổng số tiền hỗ trợ là 8,7 tỷ đồng.

Nhân dịp này, bà Hà Thị Nga thông báo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội đã trích từ Quỹ cứu trợ của Mặt trận Tổ quốc thành phố ủng hộ một số tỉnh bị thiệt hại do bão lũ, trong đó hỗ trợ Hà Tĩnh 15 tỷ đồng./.

Hà Tĩnh: Bão chồng bão, nhiều trường học thiệt hại nặng nề Các trường học ở Hà Tĩnh đang dốc toàn lực khắc phục hậu quả bão số 10 với quyết tâm sớm ổn định cơ sở vật chất để duy trì hoạt động dạy và học