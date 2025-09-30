Nước sông dâng cao hơn 1m, Quốc lộ 1A qua Hà Tĩnh bị chia cắt

Xã hội

Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh hiện Quốc lộ 1A đoạn Km474-Km479 (từ xã Nghi Xuân đến phường Bắc Hồng Lĩnh) đang ngập sâu, khiến tuyến đường Bắc-Nam tạm thời không thể lưu thông.

Từ rạng sáng 30/9, tại Quốc lộ 1A đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, nước đã ngập khoảng 1m, thậm chí có vị trí ngập trên 1,3m.

Việc ngập sâu do nước từ thượng nguồn sông Lam đổ về nhanh trong đêm.

Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh hiện Quốc lộ 1A đoạn Km474-Km479 (từ xã Nghi Xuân đến phường Bắc Hồng Lĩnh) đang ngập sâu, khiến tuyến đường Bắc-Nam tạm thời không thể lưu thông.

Trước việc Quốc lộ 1A ở phường Bắc Hồng Lĩnh ngập sâu, lực lượng chức năng đã rào chắn 2 đầu, cấm người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng cũng đã thông báo, lập 5 điểm phân luồng từ xa cho các phương tiện.

Cụ thể, ngoài 2 điểm chốt ở 2 đầu vị trí ngập, đơn vị quản lý tuyến còn lập thêm các chốt từ xa trên Quốc lộ 1A để hướng dẫn phương chuyển hướng, di chuyển theo tuyến đường tránh Hồng Lĩnh để tiếp tục hành trình.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân và tài xế không cố vượt qua khu vực ngập, tuyệt đối tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn./.

