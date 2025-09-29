Hà Tĩnh: Bão chồng bão, nhiều trường học thiệt hại nặng nề

Chỉ trong gần một tháng, nhiều trường học ở Hà Tĩnh liên tiếp hứng chịu hai cơn bão lớn, để lại hậu quả nặng nề cho ngành giáo dục địa phương.

Sau bão số 10 (bão Bualoi), có thêm 167 điểm trường tại Hà Tĩnh hư hỏng, tốc mái. Hiện giáo viên, các lực lượng chức năng địa phương đang dồn sức khắc phục để sớm đưa hoạt động dạy và học ổn định trở lại.

Sau bão số 10, Trường Tiểu học Kỳ Thịnh (phường Vũng Áng, Hà Tĩnh) hư hỏng nặng khi toàn bộ dãy phòng học ở điểm trường chính bị bão cuốn sạch, bàn ghế, bảng biểu chỉ còn lại đống đổ nát, nhiều đồ dùng học tập bị gió cuốn ra tận cánh đồng.

Tại điểm 1, thuộc tổ dân phố Cảnh Trường (phường Vũng Áng), toàn bộ 10 phòng học lắp ghép đều bị gió cuốn bay. Trước mắt thầy trò chỉ còn là nền đất trống và đống bàn ghế gãy vụn, bảng đổ nghiêng ngả.

Trường Tiểu học Đồng Tiến, Hà Tĩnh bị tốc mái, hư hỏng nặng. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)

Ông Nguyễn Văn Lắm, Hiệu trưởng trường Tiểu học Kỳ Thịnh xót xa cho biết, trận bão trước, trường chỉ bị thiệt hại nhẹ, nhưng lần này toàn bộ cơ sở vật chất đều hư hỏng nặng. Ngoài dãy phòng học, 8 phòng công vụ giáo viên cũng bị cuốn đi, bàn ghế, bảng bị gió hất tung ra đồng, nhà giữ xe học sinh bị xô đổ, biến dạng hoàn toàn.

Trường Tiểu học Kỳ Thịnh hiện có 745 học sinh với 27 lớp học, riêng cơ sở 1 có 248 em. Cả hai điểm trường chỉ cách nhau chưa đầy 3km nhưng giờ đây đều rơi vào tình cảnh tan hoang. Hiện nhà trường chưa xác định được ngày có thể quay lại hoạt động dạy học.

Bão số 10 cũng đã làm đổ sập toàn bộ dàn mái che sân trường, đồng thời khiến bể chứa nước phục vụ bán trú của trường Tiểu học Đan Trường (xã Đan Hải, Hà Tĩnh) bị vỡ hỏng hoàn toàn.

Trong hai ngày bão đổ bộ, nhà trường đã bố trí hai điểm trường làm nơi sơ tán cho người dân vùng trọng yếu. Đến chiều 29/9, khi bà con đã di chuyển về nhà, vệ sinh, khắc phục mới có thể triển khai.

Nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bị bão số 10 tốc mái. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)

Theo thầy Đinh Quang Đảng, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đan Trường, trong chiều 29/9, nhà trường đã huy động toàn bộ giáo viên, nhân viên đến dọn dẹp, khắc phục sau bão.

Nếu việc dọn dẹp bảo đảm an toàn, sạch sẽ trường sẽ cho hơn 670 học sinh đi học trở lại vào ngày 30/9. Trường hợp chưa khắc phục kịp, học sinh sẽ nghỉ thêm một ngày. Tuy nhiên, hiện hệ thống điện lưới vẫn chưa được cấp trở lại, nên việc tổ chức dạy học ngay cũng sẽ gặp không ít khó khăn.

Theo thống kê của ngành chuyên môn, ảnh hưởng của bão số 10 toàn tỉnh Hà Tĩnh có 167 điểm trường bị ảnh hưởng. Trong số đó, tại phường Hà Huy Tập 9 điểm trường; tại xã Trường Lưu 2 điểm trường, xã Vũ Quang 8 điểm trường; phường Sông Trí 7 điểm trường; phường Vũng Áng 8 điểm trường; xã Đồng Tiến 7 điểm trường; xã Thạch Lạc 5 điểm trường; xã Thạch Khê 8 điểm trường.

Các trường học ở Hà Tĩnh đang dốc toàn lực khắc phục hậu quả bão số 10 với quyết tâm sớm ổn định cơ sở vật chất để duy trì hoạt động dạy và học./.

Hiện trường tại “tâm bão” Nghệ An khi bão số 10 Bualoi đổ bộ Rạng sáng 29/9, bão số 10, tên quốc tế là bão Bualoi, đổ bộ Nghệ An với gió mạnh kèm mưa lớn, quần thảo suốt đêm khiến nhiều người dân lo lắng mất ngủ.