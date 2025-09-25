Thông tin mới về bão số 9 và nguy cơ bão chồng bão

Ngay sau bão số 9, nguy cơ bão số 10 sẽ tiếp tục di chuyển vào Biển Đông có khả năng tác động trực tiếp đến vùng biển và đất liền Việt Nam, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất trên biển.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 9 đã suy yếu, không còn cấp siêu bão. Tuy nhiên cường độ bão vẫn ở mức rất mạnh, cấp 15, giật trên cấp 17.

Bão có thể gây mưa lớn tại các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An với lượng mưa khoảng 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ảnh hưởng tới an toàn hồ đập, ngập lụt tại các đô thị và vùng trũng thấp.

Đây là cơn bão có diễn biến phức tạp và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước.

