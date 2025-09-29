Bão số 10: Hà Tĩnh có hơn 42.000 nhà hư hỏng, hệ thống điện lưới tê liệt

Bão số 10 đổ bộ trực tiếp vào Hà Tĩnh lúc rạng sáng ngày 29/9 đã gây ra những thiệt hại nặng nề trên diện rộng, ảnh hưởng đến hầu hết các xã, phường, kể cả khu vực miền núi.

Thống kê sơ bộ tính đến 10 giờ 00 ngày 29/9 cho thấy mức độ tàn phá nghiêm trọng đối với nhà ở, cơ sở hạ tầng và sản xuất, hệ thống điện và thông tin liên lạc chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trước khi bão đổ bộ, việc sơ tán đã được triển khai khẩn trương, đảm bảo an toàn cho 9.585 hộ dân với 20.007 người; trong đó, khu vực ven biển đạt tỷ lệ sơ tán 107,2% so với kế hoạch.

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh, bão số 10 khiến cho 1 người chết (tại xã Đức Thịnh, do tai nạn trong lúc khắc phục hư hỏng nhà cửa) và 9 người bị thương rải rác tại các phường, xã.

Toàn tỉnh Hà Tĩnh có 42.963 nhà bị hư hỏng, tốc mái cùng vô số công trình phụ trợ bị phá hủy. Một số địa phương ghi nhận số lượng nhà hư hỏng lớn như xã Can Lộc (2.939 nhà), Đông Kinh (2.385 nhà) và Cẩm Bình (2.560 nhà). Có 167 điểm trường và 12 cơ sở y tế bị hư hỏng, tốc mái, ảnh hưởng lớn đến việc giảng dạy và khám chữa bệnh.

Cơ sở hạ tầng tê liệt, sản xuất đình trệ. Hệ thống điện và thông tin liên lạc chịu ảnh hưởng nghiêm trọng: Toàn tỉnh mất điện từ đêm 28/9 do 1.151 cột điện bị đổ gãy.

Đến 11 giờ trưa 29/9, mới chỉ có 4 xã, phường được cấp điện trở lại. Hệ thống thông tin bị chia cắt nghiêm trọng, đặc biệt mạng Viettel chỉ còn 3% số trạm hoạt động được, Mobifone và Vinaphone cũng mất sóng tại 35% và 30% số trạm tương ứng.

Đặc biệt, tại Khu Kinh tế Vũng Áng, thiệt hại về kinh tế đặc biệt nghiêm trọng khi Nhà máy nhiệt điện 2 bị bay 50.000 m2 tôn; Tổng kho XD Giang Nam cửa sổ nhà ăn, lán trại, vật tư của nhà thầu bị hư hỏng; Công ty Shian yun bị tốc mái toà nhà hành chính và 1 xưởng; Cảng Việt Lào sập 4 băng tải, tốc mái 4 kho chứa hàng khoảng 12.000 m2. Công ty VG nếu hôm nay không có điện toàn bộ pin trên băng chuyền sẽ hỏng và thiệt hại mỗi trên băng chuyền là hơn 110 tỷ đồng.

Tại Khu công nghiệp Gia Lách, Nhà máy Tôn Hoa Sen khoảng 3000 m2 tấm pin mặt trời, nhà văn phòng, nhà xưởng bị tốc mái. Tại Gas Nghệ An có cột điện nội bộ bị đổ ngã, nhà kho bị tốc mái; Nhà máy Wintech bị tốc mái nhà xưởng sản xuất chính và ướt nguyên liệu sản xuất.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, có 987 ha hoa màu bị đổ ngã và 158 ha thủy sản bị ngập. Thiệt hại lớn nhất là 20 tấn cá lồng tại xã Kỳ Hoa bị chết. Đê Cẩm Nhượng tại xã Thiên Cầm bị sạt lở 15m, các tuyến đê Hữu Phủ, Tả Nghèn cũng bị bong xô nhiều điểm.

Ngay sau khi bão tan, tỉnh Hà Tĩnh đang dồn mọi nguồn lực để thực hiện công tác khắc phục theo phương châm "4 tại chỗ." Các nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra gồm hỗ trợ khẩn cấp sửa chữa nhà cửa, bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống cho người dân bị ảnh hưởng. Huy động lực lượng điện lực, viễn thông để khắc phục ngay 1.151 cột điện đổ gãy và hệ thống thông tin, đảm bảo điện và liên lạc thông suốt. Tập trung dọn dẹp giao thông, xử lý sạt lở (như tại Quốc lộ 8, Km77+350) để sớm đưa hoạt động đi lại trở lại bình thường. Tổ chức vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, xử lý nước sạch, không để dịch bệnh xảy ra.

Các lực lượng quân sự, công an và đoàn thanh niên đã được huy động tối đa để hỗ trợ người dân và các địa phương tổ chức khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ./.

