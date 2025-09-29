Thanh Hóa khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10

Sáng 29/9, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa vừa phát đi cảnh báo lũ trên các sông của tỉnh Thanh Hóa do ảnh hưởng của bão số 10.

Mực nước trên các sông ở Thanh Hóa đang tiếp tục lên, dự báo trong 24 giờ tới mực nước lũ trên các sông còn tiếp tục lên.

Cụ thể, trên sông Yên tại trạm Chuối có khả năng lên mức 4.00-4.30m vào chiều tối nay, trung lưu, thượng lưu sông Chu ở mức báo động 3 và trên báo động 3, hạ lưu sông Chu tại trạm Xuân Khánh lên mức báo động 1 vào khoảng 13-15 giờ ngày 29/9.

Trên sông Cầu Chày tại trạm Xuân Vinh có khả năng lên mức báo động 1 vào lúc 14-16 giờ ngày 29/9; hạ lưu sông Mã tại trạm Giàng, sông Lèn tại trạm Lèn có khả năng lên mức báo động, sông Bưởi tại Kim Tân có khả năng lên mức báo động 1 vào chiều tối nay và còn tiếp tục lên.

Đáng lưu ý, mực nước đỉnh lũ tại các trạm trên sông Chu, sông Mã và các sông Lèn, sông Bưởi, sông Âm, sông Yên, sông Cầu Chày có khả năng ở mức báo động 2, báo động 3, có nơi trên báo động 3.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông (Intracom) vừa có thông báo về việc tăng lưu lượng xả lũ hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1. Theo đó, từ 15 giờ 30 phút ngày 29/9, đơn vị sẽ tăng lưu lượng xả lũ hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1.

Hiện, mực nước dâng hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1 mùa mưa đang là 25,5/25,5m. Vì vậy Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 sẽ xả lũ để đảm bảo duy trì mực nước hồ ở dưới mực nước chết là 25,5m.

Lưu lượng xả dự kiến từ 4.200 đến 9.500m3/s (tùy theo lưu lượng nước đến hồ) và đảm bảo duy trì mực nước hồ ở mực nước chết là 25,5m (mực nước dâng bình thường 25,5m). Thời gian kết thúc xả dự kiến từ 19h00 ngày 7/10/2025.

Do ảnh hưởng của bão số 10, từ chiều 28/9 đến trưa 29/9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa to, gió lớn kéo dài khiến nhiều nơi ngập lụt, chia cắt, gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu của người dân.

Một số tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã, liên thôn bị sạt lở nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến giao thông.

Ảnh hưởng của bão số 10 đã gây sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường liên xã Sơn Thủy-Na Mèo, với hàng trăm khối đất đá từ sườn núi tràn xuống, vùi lấp đoạn đường qua bản Bo Hiềng, làm giao thông bị chia cắt.

Bão số 10 cũng gây thiệt hại nặng nề đến hệ thống điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo số liệu từ ngành điện tổng hợp, đến sáng 29/9, toàn tỉnh có 338.000 khách hàng bị ảnh hưởng (chiếm gần 30% tổng số khách hàng sử dụng điện của Công ty Điện lực Thanh Hóa).

Hiện trên địa bàn toàn tỉnh có 2.820 trạm biến áp và 65 đường dây trung thế bị gián đoạn cung cấp điện, trong khi lưới điện 110kV cũng ghi nhận 4 đường dây tạm ngừng vận hành.

Hiện nay, Công ty Điện lực Thanh Hóa đang tập trung cao độ khắc phục sự cố, tổ chức lực lượng trực 24/24 giờ, sẵn sàng phương án khôi phục từng phần để sớm cấp điện trở lại.

Để khắc phục hậu quả bão số 10 và ứng phó với lũ lụt, sạt lở do mưa lớn sau bão, tỉnh Thanh Hóa đã chủ động triển khai các phương án ngay từ những ngày đầu, giờ đầu.

Đến sáng 29/9, toàn tỉnh đã sơ tán 4.473 hộ với trên 17.000 nhân khẩu sinh sống trong vùng mép nước, vùng trũng thấp, vùng nguy cơ cao lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Các địa phương ven biển đã sơ tán hơn 200 người khỏi các chòi canh nuôi trồng thủy sản.

Tỉnh Thanh Hóa đã bố trí sẵn sàng lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó với các tình hống đột xuất, dự trữ nhu yếu phẩm tại các khu dân cư, không để xảy ra tình trạng thiếu lương thực thực phẩm trong trường hợp xảy ra tình trạng chia cắt các khu vực dân cư trong nhiều ngày.

Tỉnh đã thành lập Ban chỉ huy tiền phương đặt tại xã Hồi Xuân để chỉ đạo ứng phó với tình hình mưa lũ tại các xã miền núi có thể gây ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Đồng thời tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, đặc biệt tại khu vực miền núi phía Tây và Tây Bắc để chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét, lũ ống, sạt lở đất./.

Nhiều nơi tại Thanh Hóa ngập sâu, giao thông chia cắt sau bão số 10 Do ảnh hưởng của bão số 10, nhiều tuyến đường, nhiều khu dân cư, khu đô thị ở Thanh Hóa bị ngập sâu, giao thông bị chia cắt, người dân gặp gặp nhiều khó khăn.