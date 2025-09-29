Thanh Hóa: Phát lệnh báo động 3 trên sông Yên sáng 29/9

Do ảnh hưởng của bão số 10, từ 2 giờ - 8 giờ sáng 29/9, trên vùng biển Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi sóng biển cao từ 2-4 m, vùng biển ven bờ và các đảo Hòn Nẹ, Hòn Mê, Hòn Miếu, Hòn Đót có sóng biển cao từ 1-2 m.

Khu vực đồng bằng ven biển và vùng núi phía Tây, Tây Nam có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa từ 7 giờ ngày 28/9 đến 7 giờ ngày 29/9 tại các trạm khí tượng thủy văn cơ bản phổ biến từ 150-250 mm, có nơi cao hơn như trạm thủy văn Ngọc Trà 343 mm; các khu vực còn lại phổ biến 50-120 mm.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hóa, trong 6 giờ tới, trên khu vực tỉnh Thanh Hóa khả năng có mưa vừa đến mưa to và dông với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 50-100 mm, có nơi trên 100 mm.

Trong khi mô hình độ ẩm đất (Seaffgs) cho thấy hiện trạng độ ẩm đất (lượng nước tích lũy trong đất) của một số khu vực ở Thanh Hóa đã gần đạt bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất… trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường của Thanh Hóa như: Bá Thước, Cẩm Tân, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Cổ Lũng, Công Chính, Điền Lư, Điền Quang, Đồng Lương, Giao An, Hóa Quỳ, Hồi Xuân, Hợp Tiến, Kiên Thọ, Linh Sơn…

Mưa to, gió lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị ngập lụt, chia cắt, mất điện… gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu của người dân.

Trong sáng 29/9, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã phát lệnh báo động 3 trên sông Yên; báo động 2 trên sông Yên tại trạm thủy văn Chuối; báo động 1 trên sông Lèn tại trạm thủy văn Lèn; báo động 1 trên sông Mã tại trạm thủy văn Giàng… đồng thời yêu cầu các địa phương tiếp tục triển khai việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo cấp báo động.

Tổ chức kiểm tra, rà soát và sẵn sàng triển khai phương án bảo đảm an toàn công trình đê điều; đặc biệt là các trọng điểm đê điều xung yếu, cống qua đê trên địa bàn. Từ đó chủ động triển khai phương án sơ tán dân sinh sống ở vùng bãi sông và tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu./.Hoa Mai

