Mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh

Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tính đến 5h sáng nay 29/9 vị trí tâm bão Bualoi khoảng 18.6 độ Vĩ Bắc; 105.5 độ Kinh Đông, trên đất liền Nghệ An-Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất: Cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 12.

Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Ở khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Lào Cai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm; các khu vực khác ở Bắc Bộ và Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm./.