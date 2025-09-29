Môi trường

Bão số 10 đang ở trên đất liền Nghệ An-Hà Tĩnh, gió giật cấp 12

Hồi 5 giờ ngày 29/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 105,4 độ Kinh Đông, trên đất liền Nghệ An-Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 12.

Hình ảnh mây vệ tinh của cơn bão. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 5 giờ ngày 29/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 105,4 độ Kinh Đông, trên đất liền Nghệ An-Hà Tĩnh.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 12.

Theo dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định do ảnh hưởng của bão số 10, tại trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; trạm Sầm Sơn (Thanh Hóa) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 10, giật cấp 11.

Trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bắc Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-12. Trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 11, giật cấp 14; trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cấp 10, giật cấp 12; trạm Bắc Trạch (Quảng Trị) cấp 9, giật cấp 13.

Đây là cơn bão di chuyển nhanh, cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, sóng lớn, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển./.

