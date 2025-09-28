Bão số 10 mạnh cấp 12 dự kiến đổ bộ Nghệ An-Hà Tĩnh vào 7 giờ ngày 29/9

Nhận định về diễn biến bão số 10, Phó Giáo sư-Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, đến 7 giờ ngày 29/9, bão trên đất liền các tỉnh Nghệ An-Hà Tĩnh.

Cùng với đó, do ảnh hưởng của bão số 10, tại trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; trạm Sầm Sơn (Thanh Hóa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 10, giật cấp 11...

Trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bắc Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10.

Đây là cơn bão di chuyển nhanh, cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, sóng lớn, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển Nghệ An-Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h.

Dự báo, đến 7 giờ ngày 29/9, bão trên đất liền các tỉnh Nghệ An-Hà Tĩnh với sức gió mạnh 8-9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với khoảng 20-25 km/h và đi vào đất liền các tỉnh Nghệ An-Hà Tĩnh.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển từ Thanh Hoá đến Quảng Trị (bảo gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ). Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu). Cấp độ rủi ro cấp 3; khu vực đất liền ven biển từ Nghệ An đến Hà Tĩnh. Cấp độ rủi ro cấp 4.

Đến 19 giờ ngày 29/9, bão trên khu vực Thượng Lào với sức gió dưới cấp 6; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25km/h, đi vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển từ Thanh Hoá đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 6-8m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-7, phía Nam (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) cấp 8-9 (biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền), giật cấp 11, sóng biển cao từ 3-5n, biển động rất mạnh.

Vùng ven biển và các đảo từ Hưng Yên-Hà Tĩnh có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m, riêng Thanh Hóa và Nghệ An cao 1-1,5m. Nguy cơ ngập cao vào sáng ngày 29/9 tại các khu vực trũng thấp, đường ven biển, ven cửa sông do nước biển dâng, sóng và mưa trong bão.

Cảnh báo thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển.

Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền khu vực từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng), giật cấp 14. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, có nơi cấp 8, giật cấp 10.

Từ đêm 28/9 đến sáng 29/9 khu vực Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng có mưa vừa mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Từ đêm 28/9-30/9, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Lào Cai và các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 200mm/3h. Các nơi khác Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm./.

