Khi nào là thời điểm nguy hiểm nhất về gió và mưa do tác động của bão số 10?

Thông tin về tình hình bão số 10, chiều 28/9, Tiến sỹ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết nhìn vào hình dự báo quỹ đạo, vị trí và cường độ bão số 10, khoảng 1 giờ sáng 29/8, tâm bão sẽ chạm bờ.

Do vùng ảnh hưởng mạnh nhất về gió và mưa còn ở cách tâm bão vài trăm km nên từ tối cho đến hết đêm (cụ thể là khoảng 4-5 giờ sáng 29/9) được xác định là thời gian cao điểm của gió và mưa, cũng là giai đoạn nguy hiểm nhất.

Khu vực trọng tâm chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão là khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Các địa phương chịu ảnh hưởng của bão số 10 sẽ theo thứ tự từ Nam ra Bắc cùng với quá trình đi lên phía Bắc của bão.

Hiện giờ là các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị-Đà Nẵng; chiều tối 28/9 sẽ mở rộng ra Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa; từ nửa đêm về sáng là các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, sau đó là các tỉnh trung du, vùng núi phía Bắc.

"Với Trung du, vùng núi phía Bắc chủ yếu sẽ ảnh hưởng về mưa lớn, gió sẽ không mạnh," Phó Giám đốc Hoàng Phúc Lâm nhấn mạnh.

Cùng với đó, trong cơn bão số 10, rủi ro thiên tai cấp 4 được xác định dựa trên khả năng xảy ra gió mạnh cấp 10-12 ở vùng ven bờ các tỉnh Thanh Hóa-Bắc Quảng Trị cùng với nguy cơ xảy ra mưa rất lớn với lượng mưa trên 200mm/3 giờ.

Các địa phương cần lưu ý với gió mạnh tới cấp 10-12 có thể khiến cây cối bị đổ hàng loạt, nhà cửa, đặc biệt là nhà không kiên cố có thể bị tốc mái, gãy đổ cột điện… gây thiệt hại lớn.

Mưa cường độ lớn có thể gây ra ngập úng đô thị, ngập các tuyến đường giao thông ở khu vực trũng, thấp, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi…

Chia sẻ thời gian gió tác động mạnh nhất và các địa phương có nguy cơ ảnh hưởng bởi gió, ông Hoàng Phúc Lâm cho rằng tối và đêm 28/9 là thời điểm gió mạnh nhất; khu vực có gió mạnh nhất là Thanh Hóa tới phía bắc Quảng Trị.

Đề cập đến việc nếu bão đi chậm sẽ gây rủi ro thế nào cho các địa phương, ông Hoàng Phúc Lâm cho hay nếu bão di chuyển chậm thì thời gian gió mạnh, mưa lớn và nguy cơ tốc mái nhà, đổ gãy cây cối, ngập úng và sạt lở… đối với 1 vị trí trên đất liền sẽ kéo dài hơn và nguy hiểm hơn. Bão di chuyển chậm còn tiềm ẩn nguy cơ thay đổi về cấu trúc bão, về quỹ đạo và về cường độ.

Lực lượng công an xã Đan Hải (Hà Tĩnh) hỗ trợ đưa người dân đến nơi sơ tán. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Ngoài ra, ông Hoàng Phúc Lâm cũng cảnh báo đến tình hình mưa lớn và nguy cơ ngập.

Từ 14 giờ 30 phút đến 19 giờ 30 phút ngày 28/9, khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như từ Thanh Hóa đến Quảng Trị từ 50-90mm, có nơi trên 100mm; thành phố Huế từ 30-50mm, có nơi trên 80mm; từ thành phố Đà Nẵng đến Quảng Ngãi từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1, thành phố Huế cấp 2.../.

Bão số 10 và mưa lũ làm 1 người tử vong, 1 bị thương và 3 người mất tích Tính đến 16 giờ ngày 28/9, bão số 10 và mưa lũ đã làm 1 người tử vong, 1 người bị thương tại Huế; 3 người mất tích (2 người trên tàu BV6470, 1 người tại xã Khâm Đức, thành phố Đà Nẵng).