Cận cảnh dông lốc kinh hoàng ở Ninh Bình khiến 13 người thương vong

Do ảnh hưởng của bão số 10 và dông lốc, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã có nhiều thiệt hại nghiêm trọng, 6 người tử vong, 7 người bị thương.

Mưa bão cũng khiến 30 cột điện bị gãy đổ, một số đường dây điện bị đứt; Kè Hải Thịnh 3 đê biển Hải Hậu bị sạt sập với.

Mưa bão đã khiến nhiều căn nhà của hộ dân, nhiều công trình hạ tầng bị hư hại./.