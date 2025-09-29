Bão số 10 khiến 10 người tại Thanh Hóa và Ninh Bình tử vong

Chiều 29/9, báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa cho biết do ảnh hưởng của bão số 10, từ chiều 28/9 đến trưa 29/9, trên địa bàn có mưa lớn kéo dài kèm gió mạnh, gây ngập lụt, sạt lở và thiệt hại nặng về nhà cửa, hoa màu cũng như hạ tầng giao thông tại nhiều địa phương.

Bão số 10 cũng khiến 1 bí thư chi bộ bị tử vong do cây đổ vào người.

Bão số 10 cũng làm cho 15 ngôi nhà ở Thanh Hóa bị sập mái, tốc mái và 17 hộ/63 nhân khẩu ở xã Kim Tân bị ảnh hưởng do bị sạt lở đất. Hiện chính quyền các địa phương đã thực hiện sơ tán các hộ dân đến nơi an toàn. Mưa lớn kéo dài cũng khiến 47 ha lúa bị ngập ở xã Hoằng Sơn (15ha), Lam Sơn (12ha), Vân Du (10 ha), Xuân Du (10ha).

Bên cạnh đó, vùng trồng đào Tết ở xã Xuân Du cũng bị ngập trên diện tích 50ha khiến người trồng đào cảnh rất lo lắng và đang tìm cách tiêu úng cho cây đào. Ngành nông nghiệp Thanh Hóa đã huy động 17/104 trạm bơm vận hành tiêu nước cho đồng ruộng.

Khu vực miền núi Thanh Hóa ghi nhận tình trạng sạt lở và ngập lụt trên diện rộng. Tại xã Tam Lư, mưa rất to khiến 3 tuyến tràn giao thông bị ngập, một điểm sạt lở ta-luy dương. Xã Hồi Xuân xuất hiện 2 điểm sạt lở trên Quốc lộ 15, nhiều đoạn tuyến quốc lộ ngập sâu, chính quyền bố trí lực lượng canh gác, bảo đảm an toàn giao thông.

Ngoài ra, mực nước sông lên cao đã làm ngập các đường tràn giao thông gây cô lập tạm thời một số khu dân cư tại 3 địa phương gồm xã Mậu Lâm, xã Bát Mọt, xã Như Xuân với tổng số 639 hộ.

Đáng lưu ý, mưa bão đã khiến nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị ngập, gây tắc đường tại 42 vị trí trên các tuyến Quốc lộ 15, 47, 45; tuyến đường tỉnh 505B, 512, 514, 519, 518, 519B, 520B, 520C, 520E, 522, 523C, 525, 529, 530, 530B, Đường cơ động 1... Đường giao thông bị sạt lở gây tắc đường tại 11 vị trí trên tuyến đường Nghi Sơn-Bãi Trành, Quốc lộ 47, 45, 217B, 15C, 15; đường tỉnh 514, 530C… Đường giao thông nông thôn bị sạt lở 37 điểm với khối lượng 10.000m3.

Mưa lũ cũng làm sạt lở mái đê phía sông đoạn từ K54+820-K54+980 đê hữu sông Mã phường Quảng Phú, với cung sạt dài 160m và sạt vào mái đê từ 1,5-2,0m. Bờ sông Bưởi tại xã Kim Tân bị sạt lở tại 2 đoạn thuộc thôn Đa Đụn, tổng chiều dài 60m.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, các địa phương ở Thanh Hóa đã huy động lực lượng xung kích, dựng barie, lập chốt chặn, hỗ trợ sơ tán và khắc phục bước đầu để bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tính đến trưa ngày 29/9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 83 xã, phường đã chủ động sơ tán 4.736 hộ/18.508 khẩu sinh ở khu vực nguy hiểm đã sơ tán đến nơi an toàn (15/17 xã, phường ven biển; 05/73 xã, phường trung du, đồng bằng ven biển; 63/76 xã miền núi); trong đó số dân sơ tán ở khu vực phạm vi 200m tính từ mép nước trở vào là 2.271 hộ/8.289 khẩu. Đồng thời các địa phương đã đã tổ chức kêu gọi, sơ tán 484 lao động trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản (518 lồng bè/248 lao động và 229 chòi canh/236 lao động), kiên quyết không để người dân trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản trước khi bão đổ bộ.

Ninh Bình thiệt hại nặng nề về người do xoáy lốc gây ra

Ngày 29/9, cùng với sự ảnh hưởng của bão số 10, hiện tượng thời tiết bất thường tại tỉnh Ninh Bình đã khiến hàng chục người thương vong và gây ra nhiều thiệt hại về tài sản cho nhân dân. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, ngoài những tác động tiêu cực từ cơn bão số 10, các thiệt hại tại Ninh Bình do hiện tượng thời tiết bất thường xoáy lốc gây ra.

Một ngôi nhà tại xã Quỹ Nhất (Ninh Bình) bị thiệt hại. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Cụ thể, ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình cho biết, các hiện tượng thời tiết bất thường trên địa bàn xảy ra rạng sáng và sáng 29/9 do xoáy lốc gây ra. Hiện tượng này thường xảy đến rất nhanh và thường gây thiệt hại rất lớn.

Xoáy lốc là hiện tượng thời tiết cực đoan, có tốc độ gió giật rất cao và thường khó dự báo, trong nhiều trường hợp không thể dự báo trước. Trên thực tế tại tỉnh Ninh Bình sáng nay, nhiều người dân đã ghi lại cảnh tượng các xoáy lốc khổng lồ càn quét qua các khu dân cư và các khu vực sản xuất. Mặc dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng các cơn xoáy lốc đã để lại hậu quả rất nặng nề khiến nhiều nhà ở của nhân dân bị đổ sập, hư hỏng, tốc mái.

Trước đó, TTXVN đã thông tin, do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan và mưa bão vào rạng sáng và sáng 29/9, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 27 người thương vong, trong đó có 9 người tử vong. Ngoài ra cũng có 11 ngôi nhà cấp 4 bị đổ sập; 126 ngôi nhà khác hư hỏng, tốc mái; thiệt hại nhiều tài sản của tổ chức và cá nhân.

Kè Hải Thịnh (Hải Hậu) tại vị trí K25+570 cũng bị sạt lở trên diện tích khoảng 20x15m. Sự cố này đã được tỉnh Ninh Bình xử lý kịp thời theo phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Chiều cùng ngày trên địa bàn tiếp tục có mưa lớn ở nhiều nơi, tỉnh Ninh Bình tiếp tục tổ chức các đoàn đi kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại do mưa lớn, xoáy lốc gây ra tại các địa phương, đặc biệt là các địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng./.

