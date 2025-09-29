Thống kê sơ bộ thiệt hại do cơn bão số 10 tại các tỉnh

Theo báo cáo nhanh chưa đầy đủ trong sáng nay 29/9, bão số 10 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương miền Trung và một số tỉnh phía Bắc.

Đáng chú ý, hiện còn 17 người mất liên lạc, gồm 9 ngư dân tại Quảng Trị do tàu cá bị trôi dạt và 8 lao động trên tàu cá mất liên lạc ngoài khơi Gia Lai./.

Bí thư Chi bộ thôn tử vong trong quá trình tham gia chống bão số 10 Khoảng 6 giờ ngày 29/9, sau khi cùng cán bộ xã trực bão qua đêm tại Nhà văn hóa thôn 3, ông Hùng trở về nhà thì bất ngờ bị một cây xà cừ lớn gãy đổ, đè trúng người gây tử vong tại chỗ.