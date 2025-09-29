Xã hội

Thống kê sơ bộ thiệt hại do cơn bão số 10 tại các tỉnh

Theo báo cáo nhanh chưa đầy đủ trong sáng nay 29/9, bão số 10 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương miền Trung và một số tỉnh phía Bắc.

Đáng chú ý, hiện còn 17 người mất liên lạc, gồm 9 ngư dân tại Quảng Trị do tàu cá bị trôi dạt và 8 lao động trên tàu cá mất liên lạc ngoài khơi Gia Lai./.

Tính đến 8 giờ ngày 29/9, bão số 10 và mưa lũ đã làm 2 người chết, 4 người mất tích, 245 căn nhà bị hư hỏng, tốc mái; 1.387,6ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại, 52ha thủy sản bị thiệt hại.

Khu vực sảnh chung cư Tân Thành 1, phường Hạc Thành, nước vẫn tiếp tục dâng cao. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)

Thanh Hóa: Nhiều khu dân cư ngập sâu sau bão số 10

Tại khu vực chung cư Đông Phát, sáng sớm 29/9 nước đã ngập ngang gối, các khu vực phía trong nước ngập cao hơn, khiến nhiều ô tô của các gia đình không kịp di chuyển ra bên ngoài đã bị ngập.