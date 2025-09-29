Nghệ An thu dọn cây xanh gãy đổ sau bão số 10, đảm bảo an toàn cho dân

Sau nhiều giờ quần thảo, bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn các xã, phường tại Nghệ An, nhiều tuyến phố hoang tàn, cây xanh bật gốc, nhiều công trình đổ rạp chắn ngang lòng đường, giao thông ách tắc.

Các địa phương đang huy động lực lượng khẩn trương thu dọn, đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong sáng 29/9, trên các tuyến phố: Quang Trung, Nguyễn Du, Lê Duẩn, Lê Mao, Trần Phú Nguyễn Văn Cừ,… thuộc các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú... cảnh tượng dễ thấy nhất là cây xanh gãy đổ la liệt sau khi bão số 10 quần thảo xuyên đêm. Người dân di chuyển khó khăn, nhiều tuyến phố không thể lưu thông hoặc lưu thông chỉ 1 chiều.

Nhiều công trình của cơ quan, bệnh viện trường học bị tốc mái, hư hỏng nặng, một số nhà cấp 4 của người dân bị đổ sập. Hàng loạt ô tô bị cây cối đổ gãy đè lên gây hư hỏng.

Đến thời điểm này toàn bộ khu vực thành phố Vinh cũ vẫn chưa có điện trở lại. Mọi sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Nhiều tuyến phố ngổn ngang sau bão số 10.

Trước thực trạng trên, Công ty cổ phần Công viên cây xanh Vinh đã huy động toàn bộ cán bộ, công nhân viên làm “3 ca 4 kíp”, cùng với 100 ô tô, thiết bị chuyên dùng tiến hành vệ sinh môi trường, dọn dẹp hàng nghìn cây xanh đổ, gãy để thông các tuyến đường.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, cho biết đơn vị đã thành lập 11 tổ công tác, mỗi tổ 10 người cùng ôtô, cẩu, cưa xăng tiến hành “3 ca, 4 kíp” để sớm giải phóng số rác thải và cây xanh gãy đổ do bão gây ra; trong đó, ưu tiên xử lý các cây đổ, gãy chắn ngang đường, đổ sập vào phía nhà dân và giải phóng cây đổ ở các tuyến đường chính, nơi tập trung đông người. Cùng với đó, công ty phối hợp chặt chẽ với điện lực và viễn thông để xử lý kịp thời những điểm có nguy cơ mất an toàn." Trước tình trạng ách tắc giao thông sau bão, Ủy ban nhân dân các phường cũng đã triển khai ngay các phương án khắc phục. Lực lượng tại chỗ gồm công an, dân quân, đoàn viên, thanh niên được huy động tối đa, phối hợp cùng Công ty cổ phần Công viên cây xanh Vinh. Ưu tiên hàng đầu là giải tỏa các tuyến đường trục chính để người dân đi lại thuận lợi và an toàn."

Đến trưa 29/9, trên nhiều tuyến phố trung tâm, lực lượng chức năng và công nhân vẫn làm việc khẩn trương, cắt tỉa, vận chuyển cây gãy đổ ra khỏi lòng đường trong khi tại các khu dân cư, người dân chủ động tham gia quét dọn, thu gom cành lá, rác thải.

Chỉ mới cách đây 1 tháng, bão số 5 đã khiến hệ thống cây xanh trên địa bàn thành phố Vinh (cũ) bị thiệt hại nặng nề với trên 3.000 cây bị đổ gãy.

Số lượng cây xanh bị đổ gãy trong đợt bão số 5 vừa qua chưa kịp dọn dẹp hết thì sau hơn 1 tháng, cơn bão số 10 ập đến tiếp tục tàn phá làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của người dân./.

Nghệ An: Cứu nạn 8 người dân bị mắc kẹt khi nhà sập mái do ảnh hưởng bão Tám người dân bị mắc kẹt trong 2 căn nhà cấp 4 sập mái do bão ở phường Trường Vinh và xã Trung Lộc đã được lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An giải cứu an toàn kịp thời.