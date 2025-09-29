Xã hội

Nghệ An: Cứu nạn 8 người dân bị mắc kẹt khi nhà sập mái do ảnh hưởng bão

Tám người dân bị mắc kẹt trong 2 căn nhà cấp 4 sập mái do bão ở phường Trường Vinh và xã Trung Lộc đã được lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An giải cứu an toàn kịp thời.

Trịnh Duy Hưng
Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 1 cứu hộ thành công 4 người bị mắc kẹt trong căn nhà ở phường Trường Vinh. (Ảnh: TTXVN phát)
Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 1 cứu hộ thành công 4 người bị mắc kẹt trong căn nhà ở phường Trường Vinh. (Ảnh: TTXVN phát)

Rạng sáng 29/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) đã cứu nạn thành công 8 người dân bị mắc kẹt do ảnh hưởng của cơn bão số 10.

Trước đó, khoảng 3 giờ cùng ngày, do ảnh hưởng của bão số 10, căn nhà cấp 4 tại địa chỉ 159 đường Nguyễn Phong Sắc, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An bị tốc mái, xà gồ rơi xuống làm 4 người trong nhà bị mắc kẹt, trong đó có một người bị thương.

Nhận tin báo, Đội Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ số 1 đã huy động 2 xe chuyên dụng cùng 12 cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng có mặt, cắt dỡ, di chuyển vật cản, ứng cứu các nạn nhân.

ttxvn-2909-nghe-an-cuu-nan-nguoi-dan-mac-ket-nha-sap-mai-2.jpg
Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 1 cứu hộ thành công 4 người bị mắc kẹt trong căn nhà ở phường Trường Vinh. (Ảnh: TTXVN phát)

Đến hơn 4 giờ ngày 29/9, cả 4 nạn nhân được đưa ra ngoài an toàn; người bị thương được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Vào 4 giờ cùng ngày đã xảy ra vụ sập mái tôn và cấu kiện công trình khiến 4 người mắc kẹt trong nhà cấp 4, gần cổng số 3 Công ty WHA, đường N5 thuộc xã Trung Lộc (Nghệ An).

ttxvn-2909-nghe-an-cuu-nan-nguoi-dan-mac-ket-nha-sap-mai-3.jpg
Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 8 cứu hộ người bị mắc kẹt trong nhà ở xã Trung Lộc. (Ảnh: TTXVN phát)

Đội Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ số 8 đã điều động 2 xe cùng 12 cán bộ, chiến sỹ khẩn trương đến hiện trường.

Đến 4 giờ 50 phút ngày 29/9, các nạn nhân được đưa ra ngoài an toàn, đưa đến bệnh viện chăm sóc, ổn định sức khỏe./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Nghệ An #Giải cứu #Người dân #Nhà sập mái
