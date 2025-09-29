Nghệ An: Cứu nạn 8 người dân bị mắc kẹt khi nhà sập mái do ảnh hưởng bão

Rạng sáng 29/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) đã cứu nạn thành công 8 người dân bị mắc kẹt do ảnh hưởng của cơn bão số 10.
Trước đó, khoảng 3 giờ cùng ngày, do ảnh hưởng của bão số 10, căn nhà cấp 4 tại địa chỉ 159 đường Nguyễn Phong Sắc, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An bị tốc mái, xà gồ rơi xuống làm 4 người trong nhà bị mắc kẹt, trong đó có một người bị thương.
Nhận tin báo, Đội Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ số 1 đã huy động 2 xe chuyên dụng cùng 12 cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng có mặt, cắt dỡ, di chuyển vật cản, ứng cứu các nạn nhân.
Đến hơn 4 giờ ngày 29/9, cả 4 nạn nhân được đưa ra ngoài an toàn; người bị thương được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.
Vào 4 giờ cùng ngày đã xảy ra vụ sập mái tôn và cấu kiện công trình khiến 4 người mắc kẹt trong nhà cấp 4, gần cổng số 3 Công ty WHA, đường N5 thuộc xã Trung Lộc (Nghệ An).
Đội Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ số 8 đã điều động 2 xe cùng 12 cán bộ, chiến sỹ khẩn trương đến hiện trường.
Đến 4 giờ 50 phút ngày 29/9, các nạn nhân được đưa ra ngoài an toàn, đưa đến bệnh viện chăm sóc, ổn định sức khỏe./.
Sau nhiều giờ quần thảo, đến sáng 29/9, bão số 10 đổ bộ đã gây ảnh hưởng nặng nề đến nhiều địa phương của tỉnh Nghệ An.