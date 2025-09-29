Xã hội

Bí thư Chi bộ thôn tử vong trong quá trình tham gia chống bão số 10

Việt Hoàng
Bão số 10 kèm mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều địa phương ở Thanh Hóa ngập sâu, sập nhà, cây cối gãy đổ, hàng chục thôn bản bị cô lập. (Nguồn: TTXVN phát)
Ngày 29/9, Ủy ban Nhân dân xã Triệu Sơn, Thanh Hóa cho biết trong quá trình tham gia chống bão số 10, ông Nguyễn Ngọc Hùng (60 tuổi), Bí thư Chi bộ thôn Bản Thiện 3, xã Triệu Sơn, Thanh Hóa không may bị cây xanh bật gốc đè trúng, tử vong.

Cụ thể, khoảng 6 giờ ngày 29/9, sau khi cùng cán bộ xã trực bão qua đêm tại Nhà văn hóa thôn 3, ông Hùng trở về nhà thì bất ngờ bị một cây xà cừ lớn gãy đổ, đè trúng người gây tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho ông Hùng.

Bão số 10 kèm mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều địa phương ở Thanh Hóa ngập sâu, sập nhà, cây cối gãy đổ, hàng chục thôn bản bị cô lập. Lực lượng chức năng xuyên đêm đưa người dân và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn để giảm thiểu thiệt hại.

Để khắc phục hậu quả bão số 10 và ứng phó với lũ lụt, sạt lở do mưa lớn sau bão, tỉnh Thanh Hóa đã chủ động triển khai các phương án ngay từ những ngày đầu, giờ đầu.

Đến sáng 29/9, toàn tỉnh đã đưa 4.473 hộ với trên 17.000 nhân khẩu sinh sống ở vùng mép nước, trũng thấp, vùng nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Các địa phương ven biển đã đưa hơn 200 người khỏi các chòi canh nuôi trồng thủy sản.

Tỉnh Thanh Hóa đã bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó với các tình huống đột xuất, dự trữ nhu yếu phẩm tại các khu dân cư, không để xảy ra tình trạng thiếu lương thực, thực phẩm trong trường hợp xảy ra tình trạng chia cắt các khu vực dân cư trong nhiều ngày.

Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ huy tiền phương đặt tại xã Hồi Xuân để chỉ đạo ứng phó với tình hình mưa lũ tại các xã miền núi có thể xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, đặc biệt tại khu vực miền núi phía Tây và Tây Bắc để chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét, lũ ống, sạt lở đất./.

