Nghệ An: Bão số 10 gây mưa lũ, sạt lở, chia cắt giao thông trên diện rộng

Ảnh hưởng của bão số 10, tại các tỉnh miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An, từ tối ngày 28 đến sáng ngày 29/9 đã xảy ra mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập nhiều cầu tràn, hàng chục điểm trên các tuyến quốc lộ trọng yếu gây chia cắt giao thông trên diện rộng.

Chính quyền địa phương các xã xảy ra thiên tai cực đoan đã chỉ đạo các lực lượng triển khai ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Tại xã miền núi Nga My, từ rạng sáng ngày 29/9, mưa lớn đã khiến nước từ thượng nguồn ồ ạt đổ về khiến suối Nậm Ngân dâng cao, chảy xiết. Sau nhiều giờ đồng hồ cầu sắt bắc qua suối Nậm Ngân đã bị ngập. Đến khoảng 6 giờ cùng ngày do không chịu được sức chảy của dòng nước, cầu sắt đã bị lũ cuốn trôi gây chia cắt hàng chục hộ dân bản Canh với khu vực trung tâm bản.

Ngoài ra, nước lũ trên dòng suối dâng cao đã khiến hàng chục nhà dân bản Canh, Xốp Kho (xã Nga My) sinh sống gần suối bị ngập lụt. Cao điểm có nơi mực nước suối ngập sâu vào nhà dân hơn 1m.

Cũng trong sáng ngày 29/9, những cây cầu gỗ bắc qua suối Nậm Ngân bị lũ cuốn trôi khiến bản Na Ngân (xã Nga My) với hơn 150 hộ (gần 760 nhân khẩu) nằm giữa đại ngàn Pù Huống, cách trung tâm xã hơn 20km bị cô lập hoàn toàn. Hiện tại, các bản Na Ngân, Na Kho, Xốp Kho (xã Nga My) đều mất điện.

Ông Lương Văn Ất, Trưởng bản Na Ngân cho biết, cả bản Na Ngân có gần 80 học sinh thuộc từ lớp 3 đến lớp 8 đều học bán trú ngoài khu vực trung tâm xã. Mỗi tuần, phụ huynh đưa các cháu ra trường bán trú vào chiều Chủ nhật hoặc sáng sớm thứ 2, đến chiều thứ 6 lại đón về bản. Nếu trời mưa, nước lũ chảy xiết, dâng cao mãi thì việc đưa đón các cháu ra trường gặp rất nhiều khó khăn và hiểm nguy.

Tại xã Tiền Phong, nước khe, suối dâng cao khiến 3 tràn bị ngập, một số tuyến đường bị ngập sâu, đặc biệt tại bản Long Quang xảy ra sạt lở núi, đe dọa đến nhiều hộ dân.

Bà Lô Thị Nguyệt, Chủ tịch xã Tiền Phong cho biết, chính quyền đã khẩn trương triển khai lực lượng hỗ trợ người dân di dời đồ đạc đến nơi an toàn. Hiện tại, toàn xã có 3 bản gồm Na Sành, Mường Hin và Na Cày bị cô lập hoàn toàn do mưa lũ, việc ứng cứu đang được chính quyền địa phương tích cực triển khai nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Tại xã Quế Phong, hiện nay, tuyến Quốc lộ 48 đoạn từ ngã ba Truông Bành (xã Mường Nọc cũ) đến cầu Châu Tiến nước lũ dâng cao, ngập sâu gần 1m khiến giao thông tại điểm ngập dài hàng trăm mét này bị tê liệt hoàn toàn, địa phương đã cho cắm biển báo, cắt cử người gác trực cấm người và phương tiện lưu thông qua lại.

Tại xã biên giới Thông Thụ, sáng 29/9 đã có 8 bản bị chia cắt do nước lũ trên sông, suối, đường dân sinh dâng cao và sạt lở trên các tuyến quốc lộ 48, 16. Chính quyền địa phương phải huy động lực lượng trực tại các điểm cầu tràn, khe, suối và những khu vực có nguy cơ lũ ống, lũ quét, thiết lập các chốt kiểm soát tạm thời cấm người và phương tiện qua lại tại các điểm ngập sâu để đảm bảo an toàn. Đồng thời, di dời khẩn cấp 4 hộ dân sinh sống dọc khe Nậm Piệt bị sạt lở taluy âm.

Tại xã Tri Lễ, trong đêm 28 và rạng sáng ngày 29/9 chính quyền địa phương đã phải huy động lực lượng di dời 62 hộ dân với hơn 320 nhân khẩu tại 9 bản ra khỏi vùng nguy hiểm có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Hiện tại, đoạn Km265 của tuyến Quốc lộ 16 thuộc địa phận Dốc Chuối vẫn đang bị tắc đường nghiêm trọng do khối lượng lớn đất, đá trên đồi, vách ta-luy dương trôi xuống, phủ kín mặt đường.

Còn tại xã Tương Dương, tuyến quốc lộ 7 qua địa bàn xã có 3 điểm sạt lở khiến giao thông không thể qua lại, gồm khu vực cầu treo bản Khe Ngậu, điểm đầu bản Mon và điểm bản Thạch Dương.

Trên địa bàn xã Tam Quang, do mưa rất to từ tối 28 đến sáng ngày 29/9 khiến lưu lượng nước từ các khe đổ về dồn dập làm ngập một số tuyến đường nội bản, liên xã và gây ngập một số điểm trên tuyến quốc lộ 7 làm giao thông bị tê liệt. Ngoài ra, tình trạng sạt lở vách taluy dương của một số hộ gia đình trên địa bàn đã xảy ra.

Đường Cần Vương bị ngập do mưa lớn khi bão số 10 đổ bộ. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Tại xã Sơn Lâm, trong sáng ngày 29/9, nước sông Lam dâng nhanh, dòng chảy mạnh cũng gây ngập lụt hàng chục nhà dân ven sông. Tình trạng ngập lụt do nước sông Lam dâng nhanh cũng xảy ra tại nhiều điểm trong sáng ngày 29/9 trên địa bàn xã Con Cuông như tại thôn Tiến Thành, các khối 7, 8, khu vực cầu Khe Cạn, cầu tràn thôn Trung Thành...

Ghi nhận trong sáng ngày 29/9, nhiều tuyến đường như quốc lộ 48, tỉnh lộ 543B, 48C... cũng đã xảy ra nhiều điểm sạt lở, ngập lụt, chia cắt tại nhiều xã miền núi mà các tuyến đường chạy qua, khiến giao thông phải tạm dừng hoạt động.

Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng, công an lập rào chắn, kiểm soát không cho các loại phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Hiện tại, chính quyền địa phương các xã miền núi bị ảnh hưởng do thiên tai đang thống kê thiệt hại do thiên tai gây ra; tập trung lực lượng kiểm tra, rà soát những khu vực xung yếu, nguy cơ cao xảy ra lũ lụt, sạt lở đất, đá để hỗ trợ di dời, sơ tán người dân và di chuyển đồ đạc đến khu vực an toàn. Đồng thời khuyến cáo người dân không lưu thông trên những tuyến đường có nguy cơ sạt lở cao, bị ngập sâu trong lúc mưa to, gió mạnh; tuyệt đối tuân thủ, chấp hành các quy định, hướng dẫn của chính quyền địa phương, lực lượng chức năng tại các chốt trực gác trên các tuyến đường; không ra sông suối đánh bắt cá, vớt củi để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra./.

Hiện trường tại “tâm bão” Nghệ An khi bão số 10 Bualoi đổ bộ Rạng sáng 29/9, bão số 10, tên quốc tế là bão Bualoi, đổ bộ Nghệ An với gió mạnh kèm mưa lớn, quần thảo suốt đêm khiến nhiều người dân lo lắng mất ngủ.