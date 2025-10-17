Lâm Đồng: 73 hộ dân trước nguy cơ sạt lở bủa vây khu tái định cư Đưng K’Nớ

Khu tái định cư thôn K’Nớ 5 nằm sát bên tuyến đường Đông Trường Sơn hiện có 73 hộ dân sinh sống đang đối mặt tình trạng sạt lở xuất hiện từ mùa mưa năm nay và mỗi ngày càng thêm trầm trọng hơn.

Khu tái định cư thôn K’Nớ 5 nằm sát bên tuyến đường Đông Trường Sơn hiện có 73 hộ dân sinh sống ổn định khoảng 3-4 năm qua. Theo người dân, tình trạng sạt lở chỉ xuất hiện từ mùa mưa năm nay và mỗi ngày càng thêm trầm trọng hơn.

Dự án khu tái định cư K’Nớ 5 có quy mô 15 ha, tổng vốn đầu tư 38 tỷ đồng. Hiện giai đoạn 2 của dự án đang được triển khai với kinh phí gần 24 tỷ đồng.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Lạc Dương, tình trạng sạt lở khiến đoạn taluy dài khoảng 80m bị sạt trượt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến 9 hộ dân trong khu vực.

Hiện lực lượng chức năng xã Đam Rông 4 đang tiếp tục cắm biển cảnh báo người dân tại các điểm có nguy sạt lở cao. Đồng thời, đề nghị di dời khẩn cấp 9 hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở; kiến nghị tỉnh bố trí kinh phí dự kiến 5 tỷ đồng để triển khai phương án khẩn cấp chống sạt lở nhằm ổn định cuộc sống, đảm bảo an toàn cho hàng chục hộ dân./.