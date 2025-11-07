Nghệ An: Khởi công xây dựng nhà mới cho 15 hộ dân bị lũ quét ở Nhôn Mai

Ngày 7/11, ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An cho biết cấp ủy, chính quyền địa phương đã tổ chức lễ động thổ khởi công xây dựng nhà ở cho 15 hộ dân ở bản Huổi Tố 2 có nhà bị sập, cuốn trôi hoàn toàn do đợt lũ ống, lũ quét xảy ra trên địa bàn vào cuối tháng 7/2025.

Trước đó, 15 hộ dân này cùng với 20 hộ dân khác trong bản Huồi Tố 2 đã được các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ san nền, tấm lợp; cấp ủy, chính quyền địa phương đã hỗ trợ kinh phí 50 triệu đồng/hộ dân và bàn giao mặt bằng tái định cư rộng 400m2 cho mỗi hộ thuộc diện được làm nhà ở mới vào ngày 31/10.

Theo ông Mạc Văn Nguyên, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn xác định việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại là nhiệm vụ quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng.

Việc tổ chức lễ động thổ xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai, lũ ống, lũ quét thể hiện tinh thần “tương thân tương ái," sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền, cộng đồng, các tổ chức cá nhân và toàn xã hội đối với người dân vùng thiên tai, khó khăn, qua đó góp phần giúp các hộ sớm có nơi ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất.

Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa thiết thực về an sinh xã hội mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền địa phương, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực để xã Nhôn Mai từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên trong giai đoạn mới.

Chị Lương Thị Hóa, bản Huổi Tố 2, xã Nhôn Mai, là 1 trong 15 hộ dân được khởi công xây nhà ở trong đợt 1 này, cho biết từ ngày được bốc thăm nhận bàn giao mặt bằng làm nhà ở, gia đình rất phấn khởi. Hôm nay, được chính quyền tổ chức làm lễ động thổ, khởi công xây nhà mới thì niềm vui của gia đình chị lại càng được nhân lên.

Với số tiền 50 triệu đồng được chính quyền địa phương hỗ trợ, gia đình sẽ vay mượn thêm để có đủ kinh phí xây nhà, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của các thành viên trong gia đình.

Cùng cảm xúc với chị Hóa, anh Vi Văn Chắn, bản Huồi Tố 2 cho biết sau bao ngày gia đình phải đi ở nhờ người quen trong bản, đến hôm nay thì ước mơ có nhà mới để yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế của gia đình đã dần thành hiện thực.

"Mọi thành viên trong gia đình tôi đều rất vui mừng và biết ơn cấp lãnh, chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân hảo tâm đã chung tay chia sẻ, hướng về người dân vùng lũ chúng tôi," chị Chắn chia sẻ.

Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai Mạc Văn Nguyên cho biết thêm, ảnh hưởng của thiên tai cực đoan trong cuối tháng Bảy vừa qua, toàn xã có hơn 70 hộ dân bị lũ ống, lũ quét cuốn trôi hết nhà cửa, đồ đạc phải làm lại nhà ở mới.

Chính quyền địa phương đang tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực xã hội; phối hợp và đôn đốc, hỗ trợ kỹ thuật, vật liệu xây dựng và nhân lực với quyết tâm sớm hoàn thành việc xây dựng nhà ở cho các hộ dân đảm bảo chất lượng, an toàn và đúng quy định để các hộ dân sớm có nơi ở ổn định, an tâm phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống; phấn đấu tất cả cả hộ dân thuộc diện được hỗ trợ đều có nhà ở mới trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Trong đợt lũ ống, lũ quét với lưu tốc, cường suất và mực nước dâng vượt mốc lịch sử xảy vào đêm 22 và ngày 23/7, nhiều địa bàn miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An đã bị thiệt hại rất nặng nề.

Riêng xã Nhôn Mai có 73 ngôi nhà bị vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn, gần 40 nhà bị thiệt hại nặng phải tháo dỡ khỏi nơi ở và gần 300 nhà có nguy cơ sạt lở.

Khoảng 80% diện tích ruộng lúa, ao cá của người dân bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Đặc biệt, tuyến Quốc lộ 16 chạy qua địa bàn đấu nối từ xã Tri Lễ (quốc lộ 48) đến xã Mường Xén (Quốc lộ 7) có hàng chục điểm sạt lở nghiêm trọng khiến địa bàn xã bị cô lập nhiều ngày.

Hiện nay, cấp ủy, chính quyền xã Nhôn Mai cũng tập trung chỉ đạo Ban quản lý các thôn, bản tiếp tục phối hợp với người dân địa phương, các ban, ngành, đoàn thể cấp xã ra quân khắc phục hậu quả thiên tại, khẩn trương tu sửa các tuyến đường nội bản, hệ thống nước sinh hoạt, ruộng vườn, ao cá; phục hồi các mô hình, chuỗi kinh tế trên địa bàn để ổn định sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng bản làng ngày càng phát triển./.

