Thời tiết ngày 25/1: Bắc Bộ rét, sáng sớm có mưa phùn và sương mù

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/1, Bắc Bộ trời rét, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Từ Trung Bộ trở vào Nam, ngày nắng, nhiệt độ tăng dần.

Cụ thể, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi; sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù, trưa chiều giảm mây và hửng nắng. Trời rét đậm, có nơi rét hại; riêng Điện Biên và Lai Châu trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11-14 độ C, có nơi dưới 8 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 16-19 độ C, riêng khu vực Tây Bắc từ 21-24 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Đông Bắc Bộ cũng có mưa vài nơi; sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, riêng vùng núi và trung du rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, vùng núi từ 9-12 độ C, có nơi dưới 9 độ C; nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 16-19 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15-18 độ C, phía Nam có nơi trên 18 độ C; nhiệt độ cao nhất từ từ 18-21 độ C, phía Nam từ 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, phía Nam có nơi trên 29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C; nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Khu vực Nam Bộ, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Miền Đông sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở miền Đông từ 19-22 độ C, miền Tây từ 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất miền Đông từ 31-33 độ C, miền Tây từ 29-31 độ C.

Thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm và đêm xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù. Gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13-15 độ C, cao nhất từ 17-19 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ C, cao nhất từ 30-32 độ C.

Trên biển, ngày 25/1, vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8; biển động; sóng biển cao từ 2-4m.

Từ đêm 25/1, gió trên các vùng biển nói trên có xu hướng giảm dần.

Tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển trên có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn; cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo để chủ động phòng tránh./.

Thời tiết ngày 24/1: Bắc Bộ có nơi rét hại, vùng núi có nơi dưới 8 độ C Tại Thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, sáng có mưa nhỏ rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét đậm; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C, cao nhất 14-17 độ C.