Thời tiết ngày 23/1: Vùng núi cao các tỉnh Bắc Bộ đề phòng băng giá và mưa tuyết

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 23/1, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, rét hại; vùng núi Bắc Bộ trời rét hại, riêng Điện Biên và Lai Châu trời rét, có nơi rét đậm.

Vùng núi cao các tỉnh Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá và mưa tuyết.

Ngày 23/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Ngày 24/1 khu vực Bắc Bộ còn duy trì tình trạng rét đậm; khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 10-12 độ C, riêng vùng núi từ 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; khu vực Nghệ An đến thành phố Huế phổ biến 13-16 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm 23/1, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3-5m, biển động.

Thời tiết cụ thể các khu vực:

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại; riêng Điện Biên, Lai Châu trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao cần đề phòng băng giá và mưa tuyết.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ C, có nơi dưới 8 độ C; cao nhất từ 13-16 độ C, có nơi trên 17 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, rét hại; riêng vùng núi rét hại, vùng núi cao cần đề phòng băng giá và mưa tuyết.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C; cao nhất từ 13-16 độ C.

Từ Thanh Hóa-Huế

- Nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 12-15 độ C, phía Nam 15-17 độ C; cao nhất phía Bắc 16-19 độ C, phía Nam 19-22 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 18-20 độ C, phía Nam 20-22 độ C; cao nhất phía Bắc 22-25 độ C, phía Nam 25-28 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

- Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất từ 23-26 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Nam Bộ

- Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, miền Đông có nơi dưới 19 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Thủ đô Hà Nội

- Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại.

- Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11-13 độ C, cao nhất từ 13-15 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ C, cao nhất từ 29-31 độ C./.

Ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, miền Bắc rét nhất từ đầu mùa Đông Tại Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ sáng nay phổ biến dưới 11 độ C, tại Ba Vì 10,4 độ C, Sơn Tây 10,2 độ C, Láng 10,9 độ C, Hoài Đức 10,5 độ C, Hà Đông 10,8 độ C.