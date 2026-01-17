Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Cơ quan Địa chấn quốc gia Mexico (SSN) cho biết sáng 16/1, hai trận động đất độ lớn trên 5,0 đã làm rung chuyển khu vực miền Nam nước này, song chưa có báo cáo thiệt hại về người và tài sản.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 (giờ địa phương), cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Trong khi đó, Viện Địa chấn, Núi lửa, Khí tượng và Thủy văn quốc gia Guatemala (Insivumeh) ước tính trận động đất này có độ lớn 5,9 với tâm chấn nằm ngoài khơi bờ biển Đại Tây Dương của Guatemala và Honduras, ở độ sâu khoảng 5,4 km.

Chỉ hơn 30 phút sau đó, Cơ quan Địa chấn quốc gia Mexico tiếp tục ghi nhận thêm một trận động đất khác có độ lớn 5,3, có tâm chấn cách khu vực phía Tây Nam thị trấn San Marcos, bang Guerrero của Mexico khoảng 19 km, với độ sâu chấn tiêu 5 km.

Bộ Quản lý rủi ro và bảo vệ dân sự bang Guerrero cho biết rung chấn được cảm nhận rõ rệt tại các thị trấn San Marcos, Tecoanapa, thành phố Acapulco de Juárez, Las Vigas và một số địa phương khác. Cơ quan này nhấn mạnh sự cần thiết chuẩn bị sẵn sàng và nắm rõ các quy trình ứng phó do địa phương ghi nhận trung bình 11 trận động đất mỗi ngày. Hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại.

Trong diễn biến liên quan, Cơ quan Địa chất Colombia (SGC) cũng cho biết một trận động đất có độ lớn 5,0 đã xảy ra tại thị trấn Los Santos thuộc bang Đông Bắc Santander của nước này. Cơn địa chấn xảy ra vào lúc 2h05 ngày 16/1, với độ sâu chấn tiêu 149 km.

Cùng ngày, Cơ quan Địa chất Colombia cũng ghi nhận một trận động đất độ lớn 5,2 xảy ra vào lúc 1h08 ngày 16/1 với tâm chấn ở thị trấn Cuyamel của Honduras./.

