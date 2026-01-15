Lãnh đạo Mỹ-Venezuela điện đàm: Tín hiệu tích cực hạ nhiệt căng thẳng

Ngày 14/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã có “cuộc điện đàm dài” với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez, trong đó hai bên thảo luận nhiều vấn đề song phương và cùng đánh giá cuộc trao đổi là “tích cực.”

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump mô tả bà Rodriguez là “một người tuyệt vời,” đồng thời cho biết hai bên đã trao đổi nhiều lĩnh vực, trong đó có dầu mỏ, khoáng sản, thương mại và an ninh quốc gia. Ông nhận định quan hệ Mỹ-Venezuela hiện “đang tiến triển rất tốt.”

Trong khi đó, bà Delcy Rodriguez xác nhận đã có cuộc điện đàm “dài, hiệu quả và mang tính xây dựng” với Tổng thống Mỹ, được tiến hành trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau.

Theo bà, hai bên đã bàn về chương trình nghị sự song phương vì lợi ích của người dân hai nước, cũng như các vấn đề còn tồn tại trong quan hệ giữa hai chính phủ.

Cuộc điện đàm đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Venezuela, sau nhiều tháng căng thẳng leo thang.

Liên quan vấn đề dầu mỏ của Venezuela, giới chức Mỹ cùng ngày thông báo nước này đã hoàn tất đợt bán đầu tiên dầu mỏ của Venezuela, trị giá khoảng 500 triệu USD.

Theo một quan chức Mỹ, sẽ còn nhiều đợt bán dầu khác diễn ra trong những ngày và tuần tới.

Nhà Trắng khẳng định đội ngũ của Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy các cuộc thảo luận với các công ty dầu khí có quan tâm tham gia đầu tư và phục hồi cơ sở hạ tầng năng lượng của Venezuela.

Trước đó, Tổng thống Trump thông báo chính quyền lâm thời tại Venezuela sẽ bàn giao cho Mỹ từ 30-50 triệu thùng dầu chất lượng cao. Số dầu này sẽ được bán theo giá thị trường và nguồn thu sẽ được đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của Tổng thống Mỹ.

Cũng trong ngày 15/1, Tổng thống lâm thời Venezuela Rodriguez đã có cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi Tổng thống Nicolas Maduro bị Mỹ bắt giữ hôm 3/1.

Tại cuộc họp báo, bà Rodriguez cho biết Venezuela đang bước vào “giai đoạn chính trị mới,” cho phép đối thoại và thấu hiểu trên cơ sở khác biệt và đa dạng chính trị-tư tưởng.

Bà Rodriguez cũng thông tin chính quyền đã trả tự do cho 406 người bị giam giữ, đồng thời cho biết tiến trình này, được khởi động từ tháng 12/2025 theo chính sách của Tổng thống Nicolas Maduro nhằm tạo điều kiện cho đối thoại, chung sống và sự khoan dung trong xã hội.

Theo bà, việc phóng thích vẫn đang được tiếp tục và được phối hợp với hệ thống tư pháp Venezuela. Tổng thống lâm thời cho biết bà vừa có cuộc họp với Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez và Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello để trao đổi tiến trình trên.

Trong thời gian gần đây, chính quyền lâm thời Venezuela đang tập trung vào các biện pháp nhằm ổn định tình hình trong nước, duy trì các hoạt động kinh tế, trong đó có lĩnh vực dầu mỏ, đồng thời thúc đẩy đối thoại và từng bước giải quyết các vấn đề xã hội.

Theo Bloomberg, bà Rodriguez dự kiến cử Đại sứ Venezuela tại Anh Felix Plasencia tới Washington trong tuần này, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc khả năng mở lại Đại sứ quán Mỹ tại Caracas.

Cùng thời điểm, một trong những lãnh đạo đối lập Venezuela Maria Corina Machado cũng dự kiến có cuộc gặp với Tổng thống Trump tại Nhà Trắng./.

