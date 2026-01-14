Tổng thống Trump tuyên bố NATO phải giúp Mỹ giành được Greenland

Sputnik đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố bất kỳ phương án nào khác ngoài việc Greenland “nằm trong tay” Mỹ đều là “không thể chấp nhận được,” qua đó tái khẳng định yêu cầu kiểm soát vùng lãnh thổ thuộc Đan Mạch chỉ vài giờ trước cuộc họp tại Nhà Trắng về vấn đề trên.

Trên mạng xã hội, Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Để bảo đảm an ninh quốc gia, Mỹ cần Greenland. Yếu tố này có ý nghĩa sống còn đối với hệ thống phòng thủ Golden Dome (Vòm Vàng) mà chúng ta đang xây dựng. NATO cần đi đầu trong việc giúp chúng ta có được Greenland.”

Ông chủ Nhà Trắng khuyến cáo: “NATO sẽ trở nên mạnh mẽ và hiệu quả hơn rất nhiều nếu Greenland nằm trong tay Mỹ. Bất kỳ phương án nào khác đều không thể chấp nhận được.”

Dự kiến, Ngoại trưởng Đan Mạch và Ngoại trưởng Greenland sẽ gặp Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại Nhà Trắng vào cuối ngày hôm nay, sau nhiều tuần ông Trump đưa ra các tuyên bố và những lời đe dọa liên quan tới Greenland./.

Pháp mở lãnh sự quán tại Greenland, khẳng định hiện diện và ủng hộ Đan Mạch Pháp thông báo sẽ chính thức mở lãnh sự quán tại Greenland từ đầu tháng 2/2026, động thái được coi là sự gia tăng hiện diện ngoại giao, đồng thời thể hiện lập trường ủng hộ chủ quyền của Đan Mạch.