Đan Mạch đầu tư hàng tỷ USD vào trang thiết bị quân sự để bảo vệ Greenland

Đan Mạch đã đầu tư hàng tỷ USD vào các trang thiết bị quân sự do Mỹ sản xuất nhằm tăng cường năng lực phòng thủ cho các vùng lãnh thổ của mình, trong đó có Greenland.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Zagreb (Croatia) ngày 12/1, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Mark Rutte cho biết: “Đan Mạch đang đẩy nhanh các khoản đầu tư cho quốc phòng nói chung và cả những năng lực đặc thù nhằm bảo vệ các vùng lãnh thổ như Greenland.”

Theo Tổng Thư ký NATO, Đan Mạch đã mua các máy bay tiêm kích F-35, máy bay tuần tra biển P-8 Poseidon và các thiết bị bay không người lái tầm xa, đồng thời đang phát triển năng lực tiếp nhiên liệu trên không.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, lãnh đạo các đảng phái chính trị tại Greenland một lần nữa nhắc lại rằng sẽ không chấp nhận việc Mỹ tiếp quản hòn đảo này “trong bất kỳ trường hợp nào,” đồng thời nhấn mạnh sẽ nỗ lực phát triển hoạt động phòng thủ của Greenland trong khuôn khổ NATO.

Nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Greenland cũng như Đan Mạch, Pháp đã khởi động thủ tục mở Tổng Lãnh sự quán tại Greenland.

Ngày 12/1, Bộ Ngoại giao Pháp xác nhận các thủ tục đầu tiên nhằm mở Tổng Lãnh sự quán tại Greenland sẽ được triển khai từ tháng tới, với mục tiêu đưa cơ quan này đi vào hoạt động trước mùa Hè năm nay.

Theo Bộ Ngoại giao Pháp, ngoài thực hiện các nhiệm vụ lãnh sự thông thường, Tổng Lãnh sự quán tại Greenland sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ khoảng 30 nhà khoa học Pháp sang Greenland nghiên cứu, thám hiểm mỗi năm, thúc đẩy hợp tác khoa học giữa Pháp và Greenland, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp Pháp có nhu cầu đầu tư hoặc hiện diện tại đây, nhất là trong các lĩnh vực tiềm năng như thăm dò khoáng sản và thủy điện.

Trong khi đó, phát biểu sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio - người đang chuẩn bị tiến hành đàm phán trong tuần này tại Washington với các nhà ngoại giao hàng đầu của Đan Mạch và Greenland, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul nhận định "không có dấu hiệu nào cho thấy một động thái quân sự đơn phương” của Mỹ nhằm vào Greenland.

Ông Wadephul tin rằng “có một lợi ích chung” trong việc giải quyết các vấn đề an ninh phát sinh ở khu vực Bắc Cực. Theo ông, NATO đang đề ra các kế hoạch cụ thể hơn về vấn đề này, “sẽ thảo luận chung với các đối tác Mỹ"./.

