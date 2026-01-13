Pháp chính thức khởi động chiến dịch tuyển quân theo mô hình mới

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Chính phủ Pháp và Bộ Tổng Tham mưu quân đội Pháp ngày 12/1 đã chính thức phát động chiến dịch tuyển quân cho mô hình “nghĩa vụ quốc gia” mới, mang tính chất hoàn toàn quân sự, có hưởng lương và kéo dài 10 tháng.

Sáng kiến này nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực không ngừng gia tăng của các lực lượng vũ trang trong bối cảnh môi trường an ninh chiến lược ngày càng phức tạp.

Phát biểu họp báo, Bộ trưởng Các Lực lượng vũ trang và Cựu chiến binh Pháp Catherine Vautrin cùng Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Pháp Fabien Mandon và lãnh đạo các quân chủng đã công bố những nội dung chính của chương trình.

Đây là sáng kiến do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công bố ngày 27/11/2025, được xác định là hình thức nghĩa vụ quân sự tự nguyện, chỉ triển khai trên lãnh thổ quốc gia và các vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp.

Theo kế hoạch, từ tháng 1/2026, quân đội Pháp sẽ bắt đầu tuyển chọn các tình nguyện viên. Những người trúng tuyển sẽ trải qua 1 tháng huấn luyện cơ bản, sau đó phục vụ 9 tháng trong các đơn vị quân đội.

Do điều kiện ngân sách còn hạn chế, chương trình được triển khai theo lộ trình tăng dần: năm đầu tiên tuyển 3.000 người, tăng lên 4.000 người vào năm 2027, đạt 10.000 người mỗi năm vào năm 2030 và hướng tới mục tiêu 42.500 người vào năm 2035.

Đối tượng tham gia chủ yếu là thanh niên nam, nữ từ 18-19 tuổi, chiếm khoảng 80% tổng số tuyển chọn.

Thời gian phục vụ được coi như 1 năm gián đoạn có giá trị học thuật trước khi bước vào giáo dục đại học và các nguyện vọng đã đăng ký trên hệ thống tuyển sinh quốc gia Parcoursup được bảo lưu.

Khoảng 20% còn lại là các ứng viên có chuyên môn đặc thù như kỹ sư, nhân viên y tế, chuyên gia phân tích dữ liệu, phiên dịch..., có thể tham gia đến 25 tuổi và được phong cấp bậc sỹ quan tập sự.

Trong suốt thời gian phục vụ, các tình nguyện viên được hưởng mức lương tối thiểu khoảng 800 euro/tháng, đồng thời được đảm bảo ăn ở, trang bị và sinh hoạt.

Sau khi hoàn thành 10 tháng nghĩa vụ quân sự, họ có thể tiếp tục học tập, gia nhập lực lượng quân nhân dự bị hoặc chính thức gia nhập quân đội Pháp.

Theo Chính phủ Pháp, quyết định triển khai mô hình mới này đồng thời đánh dấu việc chấm dứt “Nghĩa vụ quốc gia phổ quát” từng được áp dụng từ năm 2019 cho thanh thiếu niên trong độ tuổi 15-17, do không còn phù hợp với bối cảnh an ninh hiện nay, đặc biệt là sau khi xung đột bùng phát tại Ukraine vào năm 2022.

Bộ trưởng Catherine Vautrin nhấn mạnh mô hình nghĩa vụ quân sự quốc gia mới phản ánh bước chuyển dài hạn của Pháp hướng tới mô hình quân đội “lai” - kết hợp lực lượng chính quy, lực lượng dự bị và lực lượng tình nguyện - qua đó vừa củng cố năng lực phòng thủ quốc gia, vừa tăng cường sự gắn kết giữa quân đội với xã hội.

Tổng kinh phí dự kiến dành cho chương trình trong giai đoạn 2026-2030 là 2,3 tỷ euro, trong đó, 1,4 tỷ euro dành cho đầu tư hạ tầng và khoảng 150 triệu euro dành riêng cho năm 2026./.

