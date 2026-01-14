Mỹ cảnh báo hành động nếu Iran hành quyết người biểu tình

Theo báo "Times of Israel" ngày 14/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo về những hành động "rất mạnh mẽ" đối với Iran nếu chính quyền nước này tiếp tục thực hiện lời đe dọa treo cổ một số người biểu tình.

Ông Trump nhấn mạnh: "Tôi chưa nghe về vụ hành quyết. Nếu họ hành quyết, các bạn sẽ thấy những điều kinh khủng… Chúng tôi sẽ có hành động rất mạnh mẽ nếu họ làm như vậy." Khi được hỏi về "mục tiêu cuối cùng" ở Iran, Trump trả lời, "mục tiêu cuối cùng là chiến thắng. Tôi thích chiến thắng."

Trước đó, các công tố viên Iran cho biết chính quyền nước này sẽ truy tố tội danh "moharebeh," hay "gây chiến chống lại Chúa," với mức án có thể lên đến tử hình đối với một số nghi phạm bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình gần đây.

Báo Times of Israel đăng tin khác cho hay, Đại sứ quán "ảo" của Mỹ tại Tehran kêu gọi công dân của mình rời khỏi Iran ngay lập tức.

Tuyên bố của Đại sứ quán "ảo" của Mỹ lưu ý: "Hãy cân nhắc việc rời Iran bằng đường bộ đến Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Armenia, nếu điều kiện an toàn cho phép."

Đại sứ quán "ảo" của Mỹ tại Tehran là một nền tảng trực tuyến được Bộ Ngoại giao Mỹ thiết lập nhằm mục đích kết nối và đối thoại trực tiếp với người dân Iran trong bối cảnh hai quốc gia không có quan hệ ngoại giao chính thức

Iran hiện đang chứng kiến các cuộc biểu tình chống chính phủ lớn nhất trong nhiều năm qua, trong khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc cách ứng phó với tình hình tại quốc gia Trung Đông này./.

Liên hợp quốc quan ngại về tình hình bạo lực tại Iran Cao ủy Nhân quyền LHQ kêu gọi Iran ngay lập tức chấm dứt mọi hình thức bạo lực và đàn áp đối với những người biểu tình ôn hòa và khôi phục hoàn toàn quyền truy cập internet và dịch vụ viễn thông.