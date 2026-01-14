Thế giới

Châu Mỹ

Mỹ cảnh báo hành động nếu Iran hành quyết người biểu tình

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo về những hành động "rất mạnh mẽ" đối với Iran nếu chính quyền nước này tiếp tục thực hiện lời đe dọa treo cổ một số người biểu tình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: THX/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo báo "Times of Israel" ngày 14/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo về những hành động "rất mạnh mẽ" đối với Iran nếu chính quyền nước này tiếp tục thực hiện lời đe dọa treo cổ một số người biểu tình.

Ông Trump nhấn mạnh: "Tôi chưa nghe về vụ hành quyết. Nếu họ hành quyết, các bạn sẽ thấy những điều kinh khủng… Chúng tôi sẽ có hành động rất mạnh mẽ nếu họ làm như vậy." Khi được hỏi về "mục tiêu cuối cùng" ở Iran, Trump trả lời, "mục tiêu cuối cùng là chiến thắng. Tôi thích chiến thắng."

Trước đó, các công tố viên Iran cho biết chính quyền nước này sẽ truy tố tội danh "moharebeh," hay "gây chiến chống lại Chúa," với mức án có thể lên đến tử hình đối với một số nghi phạm bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình gần đây.

Báo Times of Israel đăng tin khác cho hay, Đại sứ quán "ảo" của Mỹ tại Tehran kêu gọi công dân của mình rời khỏi Iran ngay lập tức.

Tuyên bố của Đại sứ quán "ảo" của Mỹ lưu ý: "Hãy cân nhắc việc rời Iran bằng đường bộ đến Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Armenia, nếu điều kiện an toàn cho phép."

Đại sứ quán "ảo" của Mỹ tại Tehran là một nền tảng trực tuyến được Bộ Ngoại giao Mỹ thiết lập nhằm mục đích kết nối và đối thoại trực tiếp với người dân Iran trong bối cảnh hai quốc gia không có quan hệ ngoại giao chính thức
Iran hiện đang chứng kiến các cuộc biểu tình chống chính phủ lớn nhất trong nhiều năm qua, trong khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc cách ứng phó với tình hình tại quốc gia Trung Đông này./.

(Vietnam+)
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #biểu tình Iran Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

Căng thẳng Mỹ-Iran leo thang

Tin liên quan

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.