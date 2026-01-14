Thế giới

Trung Đông

Liên hợp quốc quan ngại về tình hình bạo lực tại Iran

Cao ủy Nhân quyền LHQ kêu gọi Iran ngay lập tức chấm dứt mọi hình thức bạo lực và đàn áp đối với những người biểu tình ôn hòa và khôi phục hoàn toàn quyền truy cập internet và dịch vụ viễn thông.

Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Türk. (Nguồn: AA)
Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Türk. (Nguồn: AA)

Ngày 13/1, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Türk đã bày tỏ quan ngại trước tình trạng bạo lực leo thang do lực lượng an ninh gây ra đối với người biểu tình trên khắp Iran.

Trong một tuyên bố, ông Türk kêu gọi chính quyền Iran ngay lập tức chấm dứt mọi hình thức bạo lực và đàn áp đối với những người biểu tình ôn hòa và khôi phục hoàn toàn quyền truy cập internet và dịch vụ viễn thông.

Theo đó, tất cả các vụ bạo lực chống lại người biểu tình và các vi phạm nhân quyền khác phải được điều tra theo các chuẩn mực và tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế trong khi những người chịu trách nhiệm phải bị trừng phạt.

Trước đó, nhiều bệnh viện ở Iran được cho là đang quá tải vì số lượng người bị thương, trong đó có cả trẻ em. Một số báo cáo cũng ghi nhận thương vong của lực lượng an ninh Iran.

Tuy nhiên, tình trạng gián đoạn internet và viễn thông trên toàn quốc là một trong những thách thức chính đối với việc xác minh đầy đủ thông tin./.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

(Vietnam+)
#Tình hình Iran #Liên hợp quốc #Biểu tình #Đàn áp Iran
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.