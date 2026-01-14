Liên hợp quốc quan ngại về tình hình bạo lực tại Iran

Ngày 13/1, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Türk đã bày tỏ quan ngại trước tình trạng bạo lực leo thang do lực lượng an ninh gây ra đối với người biểu tình trên khắp Iran.

Trong một tuyên bố, ông Türk kêu gọi chính quyền Iran ngay lập tức chấm dứt mọi hình thức bạo lực và đàn áp đối với những người biểu tình ôn hòa và khôi phục hoàn toàn quyền truy cập internet và dịch vụ viễn thông.

Theo đó, tất cả các vụ bạo lực chống lại người biểu tình và các vi phạm nhân quyền khác phải được điều tra theo các chuẩn mực và tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế trong khi những người chịu trách nhiệm phải bị trừng phạt.

Trước đó, nhiều bệnh viện ở Iran được cho là đang quá tải vì số lượng người bị thương, trong đó có cả trẻ em. Một số báo cáo cũng ghi nhận thương vong của lực lượng an ninh Iran.

Tuy nhiên, tình trạng gián đoạn internet và viễn thông trên toàn quốc là một trong những thách thức chính đối với việc xác minh đầy đủ thông tin./.

