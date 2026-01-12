Iran sẵn sàng đối thoại với Mỹ trên cơ sở bình đẳng

Thế giới

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi nhấn mạnh Iran sẵn sàng đàm phán với Mỹ, nhưng chỉ trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và không chấp nhận áp đặt.

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi phát biểu tại Tehran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi phát biểu tại Tehran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi ngày 12/1 tuyên bố tình hình trong nước hiện “hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát," sau hơn 2 tuần bất ổn liên quan đến các cuộc biểu tình trên toàn quốc.

Phát biểu trước các nhà ngoại giao nước ngoài tại Tehran, Ngoại trưởng Araghchi cho rằng các cuộc biểu tình ban đầu xuất phát từ khó khăn kinh tế, gồm sự mất giá mạnh của đồng rial và các biện pháp cải cách trợ cấp, song sau đó đã “bị đẩy thành bạo lực và đẫm máu” nhằm tạo cớ cho sự can thiệp từ bên ngoài.

Ngoại trưởng Iran khẳng định Tehran đã thu thập được bằng chứng về sự can dự của Mỹ và Israel trong các hoạt động mà Iran gọi là “khủng bố trong nước," đồng thời cho biết lực lượng an ninh sẽ truy quét những đối tượng liên quan. Ông cũng nói chính phủ đang phối hợp với các cơ quan chức năng để sớm khôi phục Internet sau nhiều ngày gián đoạn trên diện rộng.

Liên quan đến quan hệ với Washington, ông Araghchi nhấn mạnh Iran sẵn sàng đàm phán với Mỹ, nhưng chỉ trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và không chấp nhận áp đặt.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cùng ngày xác nhận kênh liên lạc gián tiếp giữa Tehran và Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông vẫn được duy trì thông qua Đại sứ quán Thụy Sĩ.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/1 cho biết đang cân nhắc các “lựa chọn rất cứng rắn," trong đó có khả năng hành động quân sự nhằm vào Iran, với lý do lo ngại về các biện pháp trấn áp biểu tình. Những tuyên bố này vấp phải phản ứng từ nhiều phía trong cộng đồng quốc tế.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ “bị sốc” trước các báo cáo về bạo lực và kêu gọi chính quyền Iran kiềm chế, tránh sử dụng vũ lực quá mức.

Trung Quốc tuyên bố phản đối mọi hành vi sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, nhấn mạnh nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia./.

Ông Ali Larijani - Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran. (Ảnh: Iran International)

Iran cảnh báo Mỹ về “lằn ranh đỏ” an ninh

Cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei khẳng định an ninh của Iran là “lằn ranh đỏ” và cảnh báo bất kỳ “sự can thiệp quá sâu nào” đều sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.

Hiện trường cuộc không kích của Israel xuống Kfarhatta, miền Nam Liban ngày 5/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liban chỉ trích các cuộc không kích mới của Israel

Tổng thống Liban Joseph Aoun nêu rõ Israel “tiếp tục các hành động tấn công nhằm phá hoại mọi nỗ lực ở cấp độ trong nước, khu vực và quốc tế nhằm chấm dứt tình trạng leo thang hiện nay.”