Iran sẵn sàng đối thoại với Mỹ trên cơ sở bình đẳng

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi ngày 12/1 tuyên bố tình hình trong nước hiện “hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát," sau hơn 2 tuần bất ổn liên quan đến các cuộc biểu tình trên toàn quốc.

Phát biểu trước các nhà ngoại giao nước ngoài tại Tehran, Ngoại trưởng Araghchi cho rằng các cuộc biểu tình ban đầu xuất phát từ khó khăn kinh tế, gồm sự mất giá mạnh của đồng rial và các biện pháp cải cách trợ cấp, song sau đó đã “bị đẩy thành bạo lực và đẫm máu” nhằm tạo cớ cho sự can thiệp từ bên ngoài.

Ngoại trưởng Iran khẳng định Tehran đã thu thập được bằng chứng về sự can dự của Mỹ và Israel trong các hoạt động mà Iran gọi là “khủng bố trong nước," đồng thời cho biết lực lượng an ninh sẽ truy quét những đối tượng liên quan. Ông cũng nói chính phủ đang phối hợp với các cơ quan chức năng để sớm khôi phục Internet sau nhiều ngày gián đoạn trên diện rộng.

Liên quan đến quan hệ với Washington, ông Araghchi nhấn mạnh Iran sẵn sàng đàm phán với Mỹ, nhưng chỉ trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và không chấp nhận áp đặt.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cùng ngày xác nhận kênh liên lạc gián tiếp giữa Tehran và Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông vẫn được duy trì thông qua Đại sứ quán Thụy Sĩ.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/1 cho biết đang cân nhắc các “lựa chọn rất cứng rắn," trong đó có khả năng hành động quân sự nhằm vào Iran, với lý do lo ngại về các biện pháp trấn áp biểu tình. Những tuyên bố này vấp phải phản ứng từ nhiều phía trong cộng đồng quốc tế.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ “bị sốc” trước các báo cáo về bạo lực và kêu gọi chính quyền Iran kiềm chế, tránh sử dụng vũ lực quá mức.

Trung Quốc tuyên bố phản đối mọi hành vi sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, nhấn mạnh nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia./.

Iran cảnh báo Mỹ về “lằn ranh đỏ” an ninh Cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei khẳng định an ninh của Iran là “lằn ranh đỏ” và cảnh báo bất kỳ “sự can thiệp quá sâu nào” đều sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ.