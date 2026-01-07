Liên hợp quốc lên án Israel thực thi chính sách “giống apartheid” tại Bờ Tây

Một báo cáo của Liên hợp quốc công bố ngày 7/1 đã lên án Israel vi phạm luật pháp quốc tế khi thực thi các chính sách mang tính “giống apartheid” tại Bờ Tây, nơi những người định cư Israel và người Palestine bị đặt dưới các hệ thống pháp lý khác nhau, dẫn tới tình trạng phân biệt đối xử trên diện rộng.

Báo cáo do Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền (OHCHR) công bố đã nêu chi tiết tác động “ngột ngạt” từ các luật lệ, chính sách và thực tiễn của Israel đối với mọi mặt đời sống hằng ngày của người Palestine tại khu Bờ Tây bị chiếm đóng, bao gồm cả Đông Jerusalem.

Theo báo cáo, tình trạng phân biệt đối xử mang tính hệ thống của Israel đối với người Palestine là vấn đề tồn tại lâu dài, nhưng đã xấu đi nghiêm trọng kể từ tháng 12/2022.

Báo cáo cảnh báo Israel đang vi phạm luật pháp quốc tế, vốn yêu cầu các quốc gia phải ngăn chặn và xóa bỏ phân biệt chủng tộc và chế độ apartheid.

Báo cáo viện dẫn: “Chính quyền Israel áp dụng hai hệ thống luật pháp và chính sách khác nhau đối với người định cư Israel và người Palestine sinh sống tại Bờ Tây, dẫn đến sự đối xử bất bình đẳng trên hàng loạt vấn đề then chốt, bao gồm quyền đi lại và khả năng tiếp cận các nguồn lực như đất đai và nước."

Báo cáo kết luận rằng có cơ sở hợp lý để tin rằng tình trạng phân tách, phân biệt đối xử và áp đặt sự lệ thuộc này được thiết kế mang tính lâu dài, nhằm “duy trì sự áp bức và thống trị đối với người Palestine.”

Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền Volker Türk nêu rõ: “Quyền của người Palestine tại Bờ Tây đang bị bóp nghẹt một cách có hệ thống. Đây là một hình thức phân biệt chủng tộc và phân tách đặc biệt nghiêm trọng, tương tự các mô hình apartheid mà chúng ta từng chứng kiến trong lịch sử.”

Ông Türk kêu gọi Israel dỡ bỏ toàn bộ các khu định cư, sơ tán toàn bộ người định cư, tôn trọng quyền tự quyết của người Palestine, đồng thời bãi bỏ “tất cả các luật lệ, chính sách và thực tiễn duy trì sự phân biệt đối xử mang tính hệ thống đối với người Palestine dựa trên chủng tộc, tôn giáo hoặc nguồn gốc sắc tộc”./.

