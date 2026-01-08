Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông và Bắc Phi, ngày 7/1, Chính phủ Syria khẳng định cam kết bảo vệ tất cả công dân, bao gồm cả người Kurd trong bối cảnh giao tranh ở Aleppo giữa quân đội Syria và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo đã kéo sang ngày thứ tư.



Bộ Quốc phòng cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.

Sau khi Hội Chữ thập Đỏ Arập Syria sơ tán 850 dân thường khỏi khu vực này, quân đội đã tuyên bố 2 khu phố này là “vùng quân sự cấm.”

Trong một tuyên bố, chính phủ cho biết SDF không đóng vai trò nào trong các vấn đề an ninh và quân sự của thành phố, trách nhiệm duy nhất trong việc duy trì an ninh và bảo vệ cư dân thuộc về nhà nước Syria và các thể chế hợp pháp, phù hợp với hiến pháp và luật pháp hiện hành.

Cũng theo tuyên bố, bảo vệ tất cả công dân, bao gồm cả người Kurd, là trách nhiệm không thể thương lượng, được duy trì mà không phân biệt đối xử dựa trên sắc tộc hoặc liên kết.



Theo hãng thông tấn SANA của Syria, chính quyền cũng bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng các biện pháp an ninh của họ nhắm vào một cộng đồng cụ thể. Các quan chức nhấn mạnh những người di tản khỏi các khu vực căng thẳng đều là dân thường, người Kurd, lo sợ leo thang xung đột.

Họ cũng cho biết những người này trú ẩn ở những khu vực do nhà nước và các thể chế chính thức kiểm soát, điều này chứng tỏ rõ ràng sự tin tưởng của người Kurd vào nhà nước Syria. Chính phủ kêu gọi các nhóm vũ trang rút khỏi Aleppo.



Ít nhất 3 dân thường, 1 binh sĩ Syria đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương ở Aleppo kể từ ngày 6/1. Chính quyền cáo buộc SDF nhắm mục tiêu vào các cơ sở y tế và giáo dục.

Cơ quan phụ trách các vấn đề xã hội cho biết hơn 45.000 người đã phải sơ tán khỏi thành phố Aleppo. Giao tranh cũng khiến sân bay quốc tế Aleppo đóng cửa, giao thông trên tuyến cao tốc nối với Thổ Nhĩ Kỳ bị gián đoạn.

Các khu công nghiệp và nhà máy cũng dừng hoạt động do các tuyến đường chính vào trung tâm thành phố bị “tê liệt.”



Tháng 3/2025, Chính phủ Syria đã đạt được thỏa thuận với SDF sáp nhập quân đội, lãnh thổ và tài nguyên thiên nhiên của nhóm này, bao gồm cả các mỏ dầu, vào chính phủ mới ở Damascus.

Tuy nhiên, diễn biến leo thang bạo lực này đã giáng một đòn mạnh vào thỏa thuận giữa hai bên, lẽ ra được thực hiện từ cuối năm 2025./.

