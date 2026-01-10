Iran: Thêm tín hiệu căng thẳng mới giữa lúc biểu tình lan rộng

Thế giới

Thái tử Iran lưu vong Reza Pahlavi kêu gọi tiếp tục biểu tình và đình công trên toàn quốc, trong bối cảnh các cuộc xuống đường chống chính quyền Cộng hòa Hồi giáo đang có dấu hiệu lan rộng.

Thái tử Iran lưu vong Reza Pahlavi, con trai của cựu Quốc vương Iran Mohammad Reza Pahlavi, phát biểu trong một cuộc họp báo, ngày 23/6/2025 tại Paris. (Ảnh: AP)
Thái tử Iran lưu vong Reza Pahlavi, con trai của cựu Quốc vương Iran Mohammad Reza Pahlavi, phát biểu trong một cuộc họp báo, ngày 23/6/2025 tại Paris. (Ảnh: AP)

Theo báo Times of Israel, Thái tử Iran lưu vong Reza Pahlavi ngày 10/1 đã kêu gọi người dân tiếp tục tổ chức thêm hai đêm biểu tình chống lại chính quyền Cộng hòa Hồi giáo, đồng thời hối thúc các công chức và người lao động tham gia các cuộc đình công trên toàn quốc.

Trong thông điệp video bằng tiếng Ba Tư, ông Pahlavi ca ngợi “lòng dũng cảm và sự kiên cường” của những người biểu tình sau các cuộc xuống đường vào tối 8/1 và 9/1, đồng thời kêu gọi tiếp tục làm tê liệt khả năng kiểm soát của chính quyền trước làn sóng phản kháng đang lan rộng.

Hướng tới lực lượng lao động then chốt trong các lĩnh vực giao thông vận tải và năng lượng, ông Pahlavi kêu gọi người dân Iran tiếp tục xuống đường vào lúc 18h các ngày 10 và 11/1 để phản đối Cộng hòa Hồi giáo.

Ông tuyên bố: “Mục tiêu của chúng ta không còn chỉ là xuống đường biểu tình. Mục tiêu là chuẩn bị để chiếm giữ và kiểm soát các trung tâm đô thị.” Ông cũng cho biết đang “chuẩn bị trở về quê hương” vào một thời điểm mà ông tin là “rất gần.”

Trước đó, bà Shirin Ebadi, công dân Iran từng được trao Giải Nobel Hòa bình năm 2003, cảnh báo rằng việc chính quyền áp đặt lệnh cắt Internet trên toàn quốc trong những ngày qua “không phải là sự cố kỹ thuật… mà là một chiến thuật.”

Bà cho biết đã nhận được thông tin cho thấy hàng trăm người đã được đưa tới một bệnh viện ở Tehran hôm 8/1 với các “chấn thương” do trúng đạn ghém./.

