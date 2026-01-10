Quân đội Syria tuyên bố đạt bước tiến lớn ở Aleppo

AFP đưa tin ngày 10/1, quân đội Syria tuyên bố đã hoàn tất "chiến dịch truy quét an ninh" tại Sheikh Maqsud" - khu dân cư có đa số người Kurd ở Aleppo, sau các cuộc giao tranh với lực lượng người Kurd.

Lực lượng chính phủ Syria bắt đầu tấn công quận Sheikh Maqsud trong đêm, sau khi hết thời hạn yêu cầu các tay súng người Kurd rút lui trong khuôn khổ một lệnh ngừng bắn.

Các phóng viên AFP tại Aleppo cho biết tiếng súng vẫn vang lên vào sáng 10/1 tại Sheikh Maqsud - khu vực cuối cùng của thành phố còn nằm trong tay lực lượng người Kurd.

Trước đó, một nguồn tin quân sự nói với hãng thông tấn nhà nước SANA rằng "một số thành viên của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu" đã bị bắt giữ trong chiến dịch.

Tuy nhiên, sau đó lực lượng người Kurd tuyên bố các thông tin cho rằng chính phủ Syria đã kiểm soát phần lớn quận Sheikh Maqsud là "sai sự thật và gây hiểu lầm." Họ cho biết đã xảy ra các cuộc giao tranh trên đường phố với "các lực lượng dân quân của chính phủ," đồng thời mô tả các đợt pháo kích là "hành vi tội phạm có hệ thống nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi."

Trong tuyên bố đăng trên kênh của Bộ Quốc phòng, quân đội Syria kêu gọi các "phần tử vũ trang" lập tức đầu hàng và giao nộp vũ khí.

Bạo lực tại thành phố lớn thứ hai của Syria bùng phát sau khi các nỗ lực sáp nhập chính quyền tự trị trên thực tế và lực lượng vũ trang của người Kurd vào chính phủ mới của Syria rơi vào bế tắc.

Theo số liệu từ cả hai phía, kể từ khi giao tranh nổ ra hôm thứ Ba, ít nhất 21 dân thường đã thiệt mạng và hàng chục nghìn người đã phải rời bỏ Aleppo.

Các cuộc đụng độ này, được xem là một trong những diễn biến bạo lực nghiêm trọng nhất kể từ khi chính quyền Hồi giáo mới của Syria lên nắm quyền, tiếp tục đặt ra thách thức đối với tiến trình tái thống nhất đất nước sau khi lật đổ nhà lãnh đạo lâu năm Bashar al-Assad vào tháng 12/2024./.

