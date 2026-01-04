Syria bắt đầu đổi tiền sau khủng hoảng do xung đột kéo dài

Ngày 3/1, Syria chính thức bắt đầu lưu thông tiền giấy mới trong nỗ lực ổn định nền kinh tế đang khủng hoảng do xung đột kéo dài.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Mokhles Nazer cho biết sau nhiều tháng chuẩn bị, việc đổi tiền Syria cũ lấy tiền giấy mới chính thức bắt đầu vào sáng 3/1.

Theo sắc lệnh, tờ tiền cũ sẽ bị loại bỏ đi hai chữ số 0, có nghĩa là cứ 100 bảng Syria cũ sẽ tương đương với 1 bảng Syria.

Theo một sắc lệnh được Tổng thống Ahmad al-Sharaa ban hành hồi đầu tuần này, tiền cũ của Syria sẽ được thu dần về theo một lịch trình do ngân hàng trung ương đặt ra thông qua các trung tâm đổi tiền được chỉ định.

Việc phát hành đồng tiền mới được xem là bước đi quan trọng trong quá trình tái lập ổn định tài chính và khôi phục niềm tin vào hệ thống kinh tế của Syria.

Trước đó, Mỹ và Liên minh châu Âu đã dỡ bỏ phần lớn các biện pháp trừng phạt nhằm tạo thêm dư địa cho Syria tái thiết và thu hút hỗ trợ quốc tế./.

