Anh và Pháp ném bom kho vũ khí nghi của IS tại Syria

Bộ Quốc phòng Anh cho biết không quân nước này và Pháp tối 3/1 đã tiến hành một chiến dịch chung, ném bom một kho vũ khí ngầm bị nghi từng được tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng sử dụng tại Syria.

Theo bộ trên, kết quả phân tích tình báo xác định một cơ sở ngầm, được cho là dùng để lưu trữ vũ khí và chất nổ, nằm trong vùng núi phía Bắc Palmyra.

Các máy bay tiêm kích Typhoon FGR4 đã được sử dụng để ném bom mục tiêu, với sự hỗ trợ của máy bay tiếp dầu Voyager.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Anh cho biết: “Máy bay của chúng tôi đã sử dụng bom dẫn đường Paveway IV để tấn công một số đường hầm dẫn vào cơ sở này; trong khi công tác đánh giá chi tiết hiện vẫn đang được tiến hành, các dấu hiệu ban đầu cho thấy mục tiêu đã bị đánh trúng."

Bộ trên khẳng định khu vực này không có bất kỳ khu dân cư hay khu vực dân sự nào và toàn bộ máy bay của Anh đã trở về an toàn.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey nhấn mạnh hoạt động phối hợp trên nhằm dập tắt sự trỗi dậy của IS và những hệ tư tưởng nguy hiểm, bạo lực của tổ chức này tại Trung Đông.

IS đã bị đánh bại tại Syria vào năm 2019, nhưng tàn quân của tổ chức khủng bố này duy trì hoạt động, đặc biệt là tại sa mạc rộng lớn của nước này.

Tháng 12/2025, chính quyền Washington cho biết một tay súng IS đơn độc ở Palmyra đã tấn công nhân viên Mỹ, sát hại 2 binh sỹ và 1 thường dân nước này. Để đáp trả, lực lượng Mỹ cho biết đã tấn công hàng chục mục tiêu của IS ở Syria.

Palmyra, thành phố có những tàn tích cổ được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa thế giới, từng bị các tay súng thánh chiến chiếm giữ./.

