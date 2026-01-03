Lãnh tụ tối cao Iran thừa nhận bất ổn kinh tế, cảnh báo trấn áp bạo loạn

Ngày 3/1, Lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ali Khamenei đã lần đầu tiên thừa nhận nền kinh tế nước này đang rơi vào tình trạng bất ổn - là nguyên nhân dẫn tới các cuộc biểu tình hiện nay của một bộ phận người dân trong xã hội.

Tuy nhiên, ông nêu rõ những phần tử quá khích lợi dụng tình hình gây bạo loạn phải bị nghiêm trị theo pháp luật.

Phát biểu từ thủ đô Tehran, lãnh tụ Khamenei nhấn mạnh chính quyền đang nỗ lực giải quyết những khó khăn kinh tế của đất nước vốn đang chịu tác động nặng nề từ các biện pháp trừng phạt.

Ông cho rằng việc các tiểu thương xuống đường phản đối tình hình hiện nay là “hoàn toàn chính đáng,” đồng thời cảnh báo rằng “những kẻ gây rối… phải bị xử lý thích đáng.”

Ông cáo buộc một số phần tử kích động đã đẩy các cuộc biểu tình đi quá giới hạn, làm lệch trọng tâm khỏi những lo ngại kinh tế sang các khẩu hiệu chống chế độ.

Trong những ngày gần đây, giới lãnh đạo Iran chia sẻ quan điểm rằng các cuộc biểu tình ôn hòa phản đối tình hình kinh tế tồi tệ là “chính đáng và dễ hiểu,” song đồng thời cảnh báo sẽ có phản ứng cứng rắn trước bất kỳ dấu hiệu mất ổn định nào./.

