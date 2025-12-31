Thế giới

Châu Mỹ

Mỹ công bố gói trừng phạt mới nhằm vào Iran và Venezuela

Các biện pháp trừng phạt mới được Bộ Tài chính Mỹ công bố nhằm vào các cá nhân và doanh nghiệp Iran, Venezuela bị cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn bán vũ khí.

Lê Hoàng
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày 30/12, Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với 10 cá nhân và doanh nghiệp có trụ sở tại Iran và Venezuela do cáo buộc liên quan đến buôn bán vũ khí.

Trong số các doanh nghiệp, công ty Empresa Aeronautica Nacional SA, trụ sở tại Venezuela, và công ty cổ phần tư nhân quốc tế Pardisan Rezvan Shargh, có trụ sở tại Iran.

Trong số các cá nhân có ông Mostafa Rostami Sani, Chủ tịch Ban Giám đốc của công ty chứng khoán tư nhân Pardisan Rezvan Shargh International, có trụ sở tại Iran, và ông Reza Zarepour Taraghi, Giám đốc Điều hành công ty này.

Các lệnh trừng phạt trên được công bố trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang đẩy mạnh chiến dịch chống buôn lậu ma túy tại khu vực Caribe gần Venezuela, và chỉ một ngày sau khi ông Trump đưa ra lời cảnh báo Iran về chương trình hạt nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Bộ tài chính Mỹ #trừng phạt #Iran #Venezuela #buôn bán vũ khí #OFAC Iran Mỹ Venezuela
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Millbrae, bang California, Mỹ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm động lực tăng trưởng cho kinh tế Mỹ 2026

Trong năm 2026, các biện pháp kích thích đồng loạt của Mỹ từ hoàn thuế, cắt giảm lãi suất đến chi tiêu công có nguy cơ tạo ra sự hưng phấn nhất thời và đẩy lạm phát quay trở lại.