Mỹ công bố gói trừng phạt mới nhằm vào Iran và Venezuela

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày 30/12, Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với 10 cá nhân và doanh nghiệp có trụ sở tại Iran và Venezuela do cáo buộc liên quan đến buôn bán vũ khí.

Trong số các doanh nghiệp, công ty Empresa Aeronautica Nacional SA, trụ sở tại Venezuela, và công ty cổ phần tư nhân quốc tế Pardisan Rezvan Shargh, có trụ sở tại Iran.

Trong số các cá nhân có ông Mostafa Rostami Sani, Chủ tịch Ban Giám đốc của công ty chứng khoán tư nhân Pardisan Rezvan Shargh International, có trụ sở tại Iran, và ông Reza Zarepour Taraghi, Giám đốc Điều hành công ty này.

Các lệnh trừng phạt trên được công bố trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang đẩy mạnh chiến dịch chống buôn lậu ma túy tại khu vực Caribe gần Venezuela, và chỉ một ngày sau khi ông Trump đưa ra lời cảnh báo Iran về chương trình hạt nhân./.

