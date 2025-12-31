Mỹ rà soát thông tin tình báo về vụ tấn công dinh thự của Tổng thống Nga

Đại diện thường trực của Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Matthew Whitacre, cho biết Washington sẽ làm rõ các thông tin tình báo hiện có liên quan đến vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở tỉnh Novgorod.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và các bên liên quan đang đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho xung đột tại Ukraine.

Trả lời phỏng vấn kênh Fox Business (thuộc Fox News của Mỹ) và được phát sóng ngày 30/12, ông Whitacre nói rằng “hiện vẫn chưa rõ liệu vụ việc có thực sự xảy ra hay không.”

Ông lưu ý rằng bất kỳ một hành động nào bị coi là liều lĩnh đều ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán hiện nay, trong bối cảnh phía Mỹ từng tuyên bố đã tiến gần hơn tới thỏa thuận hòa bình cho Ukraine. Quan chức này nhấn mạnh Mỹ sẽ làm rõ toàn bộ thông tin tình báo liên quan.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng, vào đêm 28, rạng sáng 29/12, Ukraine đã phát động một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái tầm xa nhằm vào dinh thự của Tổng thống Putin ở tỉnh Novgorod.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga khẳng định lực lượng vũ trang Nga đã bắn hạ toàn bộ số thiết bị nói trên và không có báo cáo về thương vong hay thiệt hại do mảnh vỡ rơi xuống.

Sau vụ việc này, Điện Kremlin ngày 30/12 thông báo Nga sẽ cứng rắn hơn trong các cuộc đàm phán về vấn đề Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nêu rõ Nga sẽ tiếp tục đối thoại về các vấn đề liên quan đến việc giải quyết xung đột ở Ukraine và chủ yếu tập trung vào các cuộc đàm phán với Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/12 cho biết Tổng thống Putin đã thông báo với ông về vụ tấn công, đồng thời nhận định đây là hành động “không phù hợp” và “không đúng thời điểm.”

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ cáo buộc của Nga về vụ tấn công trên, đồng thời cảnh báo người dân Ukraine về nguy cơ an ninh gia tăng. Ông Zelensky khẳng định Ukraine không thực hiện bất kỳ bước đi nào có thể làm phương hại tới các nỗ lực ngoại giao hiện nay.

Sau vụ việc, một số quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và Bahrain, đã bày tỏ quan ngại đồng thời nhấn mạnh đối thoại và đàm phán là con đường khả thi duy nhất có thể giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine./.

