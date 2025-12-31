Thượng viện Mỹ chạy đua để tránh đóng cửa chính phủ

Theo Fox News ngày 30/12, Thượng viện Mỹ đang bước vào giai đoạn then chốt nhằm tránh một cuộc đóng cửa chính phủ mới, khi thời hạn tài trợ liên bang đến gần và hàng loạt bất đồng vẫn chưa được giải quyết.

Khi các Thượng nghị sỹ trở lại thủ đô Washington D.C, họ chỉ còn 3 tuần làm việc để hoàn tất ngân sách, trong bối cảnh cả hai đảng đều tỏ ra thận trọng trước nguy cơ tái diễn kịch bản bế tắc từng xảy ra hồi tháng 9 vừa qua.

Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer cho biết mục tiêu của đảng Dân chủ là hoàn tất toàn bộ các dự luật chi tiêu còn lại trước thời hạn ngày 30/1/2026.

Theo quy trình, cần 12 dự luật chi tiêu riêng biệt để tài trợ đầy đủ cho hoạt động của chính phủ, nhưng cho đến nay, cả Hạ viện lẫn Thượng viện đều chưa đạt được tiến triển đáng kể.

Lập trường này được xem là sự thay đổi rõ rệt so với thái độ cứng rắn trước đây của phe Dân chủ, khi họ từng chấp nhận để chính phủ đóng cửa trong thời gian kỷ lục 43 ngày nhằm gây sức ép xoay quanh các khoản trợ cấp Obamacare sắp hết hạn.

Sự dè dặt hiện nay còn xuất phát từ việc chính quyền Tổng thống Trump đã thông qua một gói thu hồi ngân sách gần 9 tỷ USD vào mùa Hè, cắt giảm những khoản tài trợ từng được lưỡng đảng đồng thuận.

Những bất đồng nội bộ lại một lần nữa nổi lên ngay trước khi Thượng viện chuẩn bị thông qua gói 5 dự luật chi tiêu. Hai Thượng nghị sỹ Dân chủ của bang Colorado đã ngăn chặn tiến trình này để phản đối kế hoạch của chính quyền Tổng thống Trump nhằm rà soát và tái cơ cấu Trung tâm Nghiên cứu Khí quyển Quốc gia, một cơ sở bị chính quyền chỉ trích là nguồn cổ xúy cho báo động khí hậu quá mức.

Cùng lúc, vấn đề các khoản trợ cấp Obamacare đã chính thức hết hạn khi các nghị sỹ rời thủ đô, trở thành một đòn bẩy mới trong cuộc thương lượng ngân sách.

Một nhóm Thượng nghị sỹ lưỡng đảng đang tìm kiếm giải pháp dung hòa, trong khi Hạ viện có 2 đề nghị riêng biệt, một của Cộng hòa đã được thông qua và một đề nghị lưỡng đảng dự kiến sẽ được đưa ra biểu quyết đầu tháng Giêng.

Thượng viện hiện quyết tâm thúc đẩy gói 5 dự luật tài trợ các bộ phận trọng yếu của chính phủ liên bang, nhưng để các dự luật này đến được bàn Tổng thống Trump ký ban hành, Hạ viện phải chấp thuận. Cho đến nay, Hạ viện vẫn chưa đưa các dự luật chi tiêu ra biểu quyết trong nhiều tháng, làm gia tăng nguy cơ bế tắc vào phút chót.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune cho biết ông đang chuẩn bị các phương án dự phòng nhằm bảo đảm chính phủ được tài trợ đúng hạn.

Ông nhấn mạnh, Quốc hội không thể để đất nước rơi vào tình trạng bị động trước thời hạn cuối, đồng thời khẳng định ưu tiên hàng đầu là tránh một cuộc đóng cửa chính phủ mới gây xáo trộn cho nền kinh tế và sinh hoạt quốc gia./.

Chính phủ Mỹ đối mặt với nguy cơ đóng cửa lần đầu tiên năm 2026 Đợt đóng cửa chính phủ đầu tiên năm 2026 diễn ra sau khi đảng Cộng hòa chặn một kế hoạch gia hạn trợ cấp bảo hiểm y tế, sẽ hết hạn vào tháng 1/2026 - vấn đề từng gây ra đợt đóng cửa dài 43 ngày.