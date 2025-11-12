Mỹ: Những tín hiệu tích cực cho ngành hàng không sau 42 ngày chính phủ đóng cửa

Số chuyến bay bị hoãn, hủy tại Mỹ trong ngày 11/11 đã giảm mạnh so với những ngày trước đó, trong bối cảnh tình hình nhân sự kiểm soát không lưu được cải thiện đáng kể, khi tình trạng chính phủ đóng cửa được dự đoán sẽ kết thúc vào ngày 12/11.

Các hãng hàng không Mỹ đã hủy 1.200 chuyến bay và hoãn 1.700 chuyến trong ngày 11/11, giảm mạnh so với con số 2.400 chuyến bị hủy và 9.600 chuyến bị hoãn vào ngày 10/11.

Đây là một tín hiệu tích cực cho ngành hàng không trong những ngày gần đây.

Tuần trước, Cơ quan quản lý hàng không liên bang (FAA) đã chỉ thị các hãng hàng không cắt giảm 4% các chuyến bay hàng ngày bắt đầu từ ngày 7/11, tại 40 sân bay lớn do các vấn đề về nhân sự kiểm soát không lưu.

Tỷ lệ cắt giảm các chuyến bay đã tăng lên 6% vào ngày 11/11. Dự kiến, tỷ lệ này sẽ tăng lên 8% vào ngày 13/11 và 10% vào ngày 14/11.

Tuy nhiên, các hãng hàng không và FAA đang thảo luận về thời điểm và cách thức giảm dần tiến đến loại bỏ hoàn toàn việc cắt giảm này, khi giai đoạn chính phủ đóng cửa kéo dài 42 ngày sắp kết thúc.

Thượng viện Mỹ ngày 10/11 đã bỏ phiếu thông qua dự luật chấm dứt việc đóng cửa và cấp ngân sách cho chính phủ hoạt động đến ngày 30/1/2026. Hạ viện dự kiến sẽ xem xét dự luật này vào ngày 12/11.

Trong một cuộc họp báo tại sân bay O'Hare ở Chicago, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Sean Duffy cho biết nếu Hạ viện không thông qua dự luật, tình trạng gián đoạn các chuyến bay có thể tăng vọt vào cuối tuần này và một số hãng hàng không lớn có thể sẽ phải ngừng bay.

Vấn đề thiếu nhân viên kiểm soát không lưu đã khả quan hơn rất nhiều vào ngày 11/11, khi chỉ còn ghi nhận 4 sự cố về nhân sự, so với con số lên tới 81 vào cuối tuần trước.

Ông Duffy cho biết, khi điều kiện an toàn cho phép, tỷ lệ cắt giảm các chuyến bay sẽ giảm dần, từ 6% xuống 4% hoặc 2%, tiến đến việc đưa hoạt động hàng không trở lại bình thường. Ông cũng nhấn mạnh rằng điều này phụ thuộc vào việc các kiểm soát viên không lưu có quay trở lại làm việc hay không.

Đầu tuần này, Tổng thống Donald Trump đã đe dọa sẽ trừ lương của bất kỳ kiểm soát viên không lưu nào không trở lại làm việc, và sẵn sàng chấp nhận đơn từ chức của những nhân viên không chuyên cần.

Tình trạng thiếu nhân viên kiểm soát không lưu đã khiến hàng chục nghìn chuyến bay bị hủy và hoãn kể từ ngày 1/10 khi chính phủ bắt đầu đóng cửa. Trong cuối tuần qua, 1,2 triệu hành khách đã bị chậm chuyến hoặc bị hủy chuyến do tình hình này.

Đợt chính phủ đóng cửa này là lần dài nhất trong lịch sử Mỹ, buộc 13.000 kiểm soát viên không lưu và 50.000 nhân viên của cơ quan quản lý an ninh giao thông vận tải phải làm việc không lương.

Nhiều người trong số họ đã phải làm thêm giờ bắt buộc và làm việc sáu ngày một tuần ngay cả trước khi chính phủ đóng cửa.

Hiện FAA đang thiếu khoảng 3.500 kiểm soát viên không lưu so với mức mục tiêu./.

Hàng không Mỹ đối mặt “đòn kép” do đợt đóng cửa chính phủ dài kỷ lục Sau đợt đóng cửa chính phủ kỷ lục (40 ngày), hàng không Mỹ đã chứng kiến hơn 2.000 chuyến bay bị hủy và hơn 8.000 chuyến bị hoãn trên toàn quốc, ảnh hưởng tiêu cực đến ngành vận tải và logistics Mỹ.