Các nước Arab, Hồi giáo ra tuyên bố chung về tình hình Gaza

Theo báo Times of Israel ngày 2/1, Ngoại trưởng các nước Arab và Hồi giáo đã bày tỏ quan ngại về tình hình nhân đạo ở Gaza.

Tuyên bố chung của các Ngoại trưởng Jordan, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Indonesia, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Qatar và Ai Cập nhấn mạnh: “Tình hình Gaza càng trở nên trầm trọng hơn do việc tiếp tục thiếu hụt nguồn cung nhân đạo, tình trạng thiếu trầm trọng các vật tư thiết yếu cứu sinh và tốc độ nhập khẩu vật liệu thiết yếu chậm chạp.”

Trong suốt cuộc chiến tại Gaza, Israel liên tục cáo buộc Hamas biển thủ nguồn cung viện trợ, một cáo buộc mà Liên hợp quốc và các tổ chức viện trợ đã bác bỏ.

Tháng 12/2025, Chương trình Lương thực Thế giới đánh giá đã có những “cải thiện đáng kể” về an ninh lương thực ở Gaza kể từ khi lệnh ngừng bắn đạt được tại đây./.

10 quốc gia cảnh báo về tình hình nhân đạo “thảm khốc” ở Dải Gaza Khoảng 1,3 triệu người ở Gaza vẫn “cần được hỗ trợ khẩn cấp về nơi ở”, hơn một nửa số cơ sở y tế chỉ hoạt động một phần và thiếu nghiêm trọng trang thiết bị, vật tư y tế...