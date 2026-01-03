Thế giới

Trung Đông

Các nước Arab, Hồi giáo ra tuyên bố chung về tình hình Gaza

Tình hình Gaza càng trở nên trầm trọng hơn do việc tiếp tục thiếu hụt nguồn cung nhân đạo, tình trạng thiếu trầm trọng các vật tư thiết yếu cứu sinh và tốc độ nhập khẩu vật liệu thiết yếu chậm chạp.

Người dân Palestine tại Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)
Theo báo Times of Israel ngày 2/1, Ngoại trưởng các nước Arab và Hồi giáo đã bày tỏ quan ngại về tình hình nhân đạo ở Gaza.

Tuyên bố chung của các Ngoại trưởng Jordan, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Indonesia, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Qatar và Ai Cập nhấn mạnh: “Tình hình Gaza càng trở nên trầm trọng hơn do việc tiếp tục thiếu hụt nguồn cung nhân đạo, tình trạng thiếu trầm trọng các vật tư thiết yếu cứu sinh và tốc độ nhập khẩu vật liệu thiết yếu chậm chạp.”

Trong suốt cuộc chiến tại Gaza, Israel liên tục cáo buộc Hamas biển thủ nguồn cung viện trợ, một cáo buộc mà Liên hợp quốc và các tổ chức viện trợ đã bác bỏ.

Tháng 12/2025, Chương trình Lương thực Thế giới đánh giá đã có những “cải thiện đáng kể” về an ninh lương thực ở Gaza kể từ khi lệnh ngừng bắn đạt được tại đây./.

(Vietnam+)
#khủng hoảng nhân đạo #hàng viện trợ #tình hình Gaza Israel Palestine
Xung đột leo thang tại Gaza

Ông Ali Larijani - Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran. (Ảnh: Iran International)

Iran cảnh báo Mỹ về “lằn ranh đỏ” an ninh

Cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei khẳng định an ninh của Iran là “lằn ranh đỏ” và cảnh báo bất kỳ “sự can thiệp quá sâu nào” đều sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ.

Hiện trường vụ nổ bên trong đền thờ Hồi giáo ở Wadi al-Dhahab, khu lân cận thành phố Homs, miền Trung Syria ngày 26/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Căng thẳng quân sự leo thang tại tỉnh Aleppo

Quân đội Syria tuyên bố đã bắn hạ nhiều UAV của SDF đang nhắm vào các vị trí quân sự gần đập Tishreen trong khi SDF khẳng định chỉ phản kháng sau khi bị các nhóm thân chính phủ nã pháo trước.