Đồng ruble Nga tăng giá mạnh nhất so với USD trong năm qua

Đồng ruble của Nga đã kết thúc năm 2025 với mức tăng giá kỷ lục so với đồng USD, trở thành đồng tiền tăng giá mạnh nhất so với USD trong năm qua.

Tỷ giá hối đoái hiện tại là 78,4 ruble/USD, so với 99,87 ruble/USD của năm trước, tăng 31%. Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1994.

Kết quả này đã đưa đồng ruble không chỉ lên vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng tiền tệ toàn cầu mà còn lọt vào top 5 tài sản sinh lời nhất cho các nhà đầu tư, sau kim loại quý - bạch kim, bạc, palladium và vàng.

Các đối thủ cạnh tranh gần nhất của đồng tiền Nga là đồng krona Thụy Điển (19,9%) đứng thứ hai, tiếp theo là đồng forint Hungary (19,4%). Đồng peso Colombia (tăng 18,9%) và đồng koruna Séc (tăng 17,2%) cũng nằm trong top 5.

Trong khi đó mười đồng tiền khác đã kết thúc năm ngoái trong sắc đỏ. Đồng peso Argentina suy yếu mạnh nhất, ở mức 29,2%. Đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ (18,3%) và đồng dinar Libya (9,2%) cũng nằm trong số ba đồng tiền giảm giá mạnh nhất. Tiếp theo là đồng rupee Sri Lanka (5,5%), và đồng rupee Nepal và Ấn Độ (cả hai đều giảm 5%).

Maxim Reshetnikov, người đứng đầu Bộ Phát triển Kinh tế Nga, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn của hãng tin RT cho biết tỷ giá hối đoái mạnh của đồng ruble phản ánh sự cân bằng thực tế giữa cung và cầu trong bối cảnh lãi suất tương đối cao.

Trước đó, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Elvira Nabiullina xác nhận rằng khai thác tiền điện tử có thể là một yếu tố hỗ trợ tỷ giá hối đoái của đồng tiền quốc gia./.

