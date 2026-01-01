Đời sống

Hàng chục người thương vong trong vụ nổ quán bar ở Tây Nam Thụy Sĩ

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 1h30 ngày 1/1 (giờ địa phương) tại một quán bar ở thị trấn Crans-Montana, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 10 người khác bị thương.

Cảnh sát Thụy Sĩ ngày 1/1 cho biết đã xảy ra nổ lớn tại một quán bar ở thị trấn nghỉ dưỡng trượt tuyết hạng sang Crans-Montana thuộc dãy núi Alps, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 10 người khác bị thương.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 1h30 giờ địa phương (7h30 giờ Hà Nội) tại một quán bar có tên Le Constellation, nơi rất nổi tiếng với khách du lịch, khi những người trong quán đang ăn mừng Năm Mới.

Người phát ngôn cảnh sát bang Wallis, Tây Nam Thụy Sĩ, cho hay hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ việc.

Hãng truyền thông Blick dẫn lời cảnh sát đưa tin có hơn 100 người đang ở trong quán bar vào thời điểm xảy ra vụ nổ.

Cảnh sát cho biết khu vực này đã bị phong tỏa hoàn toàn và một vùng cấm bay đã được thiết lập ở thị trấn Crans-Montana.

Hình ảnh được truyền thông Thụy Sĩ công bố cho thấy một tòa nhà bốc cháy và lực lượng cứu hộ đang tiếp cận hiện trường. Hiện công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành./.

