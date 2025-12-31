Nam Phi: Hơn 40 thanh niên tử vong trong các nghi lễ trưởng thành truyền thống

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, ngày 30/12, Bộ trưởng Các vấn đề truyền thống Nam Phi, ông Velenkosini Hlabisa cho biết chỉ trong 2 tháng (tháng 11 và tháng 12) đã có ít nhất 41 thanh niên tử vong do các thủ tục liên quan đến tiểu phẫu trong các nghi lễ trưởng thành truyền thống ở nước này.



Phát biểu trên truyền hình, ông Hlabisa cho rằng nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do sự tắc trách của cả các trường dạy nghi lễ, bao gồm cả những trường đã đăng ký và các bậc phụ huynh vì đã không tuân thủ các tiêu chuẩn về an toàn và khuyến nghị của các chuyên gia y tế.



Theo ông Hlabisa, một số lời khuyên chưa được chứng minh, thường được đưa ra cho những thanh niên này là tránh uống nước để mau lành vết thương hơn.



Tỉnh Eastern Cape được cho là "điểm nóng," với tổng cộng 21 người tử vong.

Ông Hlabisa cho biết thêm 41 người đã bị bắt giữ liên quan đến các trường dạy nghi lễ nhập môn bất hợp pháp, trong đó có cả các bậc phụ huynh đã cung cấp sai độ tuổi của con em mình để được nhận vào học.



Nghi lễ trưởng thành truyền thống là một nghi thức chuyển tiếp sang tuổi trưởng thành dành cho thanh niên, được nhiều nhóm dân tộc khác nhau ở châu Phi, bao gồm cả một số vùng của Nam Phi, thực hiện hằng năm.



Theo truyền thống, thanh niên được cách ly tại các trường dạy nghi lễ, nơi họ được dạy về các giá trị văn hóa và trách nhiệm khi trưởng thành. Phần tiểu phẫu trong nghi lễ này dẫn đến cái chết của một số người tham gia mỗi năm, buộc Chính phủ Nam Phi phải can thiệp thông qua luật pháp.



Các nghi lễ trưởng thành ở Nam Phi thường diễn ra trong kỳ nghỉ Đông (tháng 6-7) và kỳ nghỉ Hè (tháng 11-12) của học sinh. Theo luật pháp nước này, chỉ trẻ em từ 16 tuổi trở lên mới được nhận vào trường dạy nghi lễ nhập môn và phải có sự đồng ý của cha mẹ./.

