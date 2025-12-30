Mỹ phê chuẩn thương vụ bán tiêm kích thế hệ mới cho Israel

Bộ Chiến tranh Mỹ ngày 29/12 thông báo Tập đoàn Boeing vừa được trao hợp đồng trị giá 8,6 tỷ USD để cung cấp cho Israel 25 máy bay tiêm kích F-15IA thế hệ mới, kèm tùy chọn mua thêm 25 chiếc trong thời gian tới. Thông tin được công bố ngay sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại bang Florida.



Theo thỏa thuận, Boeing sẽ thiết kế, tích hợp, trang bị, thử nghiệm và bàn giao các máy bay F-15IA - phiên bản nâng cấp từ F-15I Ra’am đang được Không quân Israel sử dụng.

Hợp đồng được triển khai trong khuôn khổ chương trình Bán trang bị quân sự nước ngoài (FMS) của Mỹ. Việc sản xuất dự kiến thực hiện tại thành phố St. Louis và hoàn tất trước 31/12/2035. Mỹ hiện là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Israel.



Bộ Quốc phòng Israel đã ký thỏa thuận mua sắm lô tiêm kích F-15 mới từ tháng 11 năm ngoái, sử dụng nguồn viện trợ quân sự của Mỹ. Việc phê chuẩn hợp đồng được ký bởi ông Eyal Zamir, khi đó là Tổng giám đốc Bộ Quốc phòng và nay là Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel, trong chuyến thăm Mỹ.



Các máy bay F-15IA mới sẽ được trang bị hệ thống vũ khí hiện đại, tích hợp nhiều công nghệ do Israel phát triển, cùng các cải tiến nhằm mở rộng tầm hoạt động, tăng tải trọng mang theo và nâng cao hiệu quả tác chiến trong nhiều điều kiện khác nhau.



Gói viện trợ quân sự hiện nay của Mỹ dành cho Israel bắt đầu từ năm 2018 và dự kiến kết thúc vào năm 2028; các điều khoản cho giai đoạn tiếp theo hiện vẫn chưa được xác định./.

Lầu Năm Góc ký hợp đồng hàng tỷ USD với Boeing cung cấp tiêm kích cho Israel Mỹ ký hợp đồng trị giá 8,6 tỷ USD với Boeing để cung cấp 25 tiêm kích F-15IA cho Israel, dự kiến hoàn tất vào 2035, tăng cường quan hệ quân sự.